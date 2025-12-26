Amorim endaði viðtalið á gamansömum nótum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. desember 2025 23:01 Ruben Amorim fagnar sigri Manchester United á Old Trafford í kvöld. Getty/Carl Recine Ruben Amorim, var kátur í sjónvarpsviðtali eftir sigurleikinn á Newcastle á Old Trafford enda var hann augljóslega mjög sáttur með þrjú dýrmæt stig. Stjóri Manchester United sá sína menn landa mikilvægum þremur stigum í sigri á Newcastle í kvöld í leik þar sem liðið var án margra mikilvægra leikmanna og Portúgalinn var með akademíuleikmenn á bekknum. Ofan á allt þurfti Mason Mount að fara meiddur af velli í hálfleik en liðið missti fyrirliðann Bruno Fernandes í leiknum á undan og var líka án sterkra varnarmanna og öflugra leikmanna sem eru uppteknir í Afríkukeppninni. „Við þurfum öll að þjást saman á vellinum. Leikurinn var virkilega erfiður fyrir okkur. Mér fannst við spila góðan fyrri hálfleik en í seinni hálfleik vörðumst við bara og reyndum að gera eitthvað með Matheus] Cunha,“ sagði Amorim. „Við fengum tækifæri í seinni hálfleik í skyndisóknum, en þetta var góður sigur. Ég hef spilað svo marga leiki hér þar sem ég hef sagt að við spiluðum mjög vel en fengum ekki þrjú stig, í dag var það öfugt. Við þurftum að þjást og náðum að vinna leikinn,“ sagði Amorim. „Við höfum átt erfiða tíma og stundum getur það haft góð áhrif á hópinn, en það er gott að hafa þessa tilfinningu, að hafa reynslumikla leikmenn sem hjálpa ungu strákunum að hjálpa liðinu að skilja að við erum að þjást. Það skiptir ekki máli hvort þú ert fyrir utan völlinn, þú getur tekið þátt í leiknum, og mér fannst allir taka þátt í leiknum,“ sagði Amorim. Amorim breytti um leikkerfi í kvöld og spilaði með fjögurra manna varnarlínu. Honum fannst það ganga upp. „Í fyrri hálfleik fannst mér við sýna það. Mér fannst þetta eina leiðin til að skapa meiri hættu, að fá fleiri tækifæri, vera með fjögurra manna varnarlínu og marga leikmenn fyrir innan. Jafnvel til að halda boltanum, því ég man eftir leiknum í fyrra þar sem við töpuðum einn á einn úti á velli. Við reyndum bara að ímynda okkur leikinn og hjálpa leikmönnunum að líða vel,“ sagði Amorim. Hann var með unga leikmenn úr akademíunni á bekknum vegna leikmannaskorts. „Ég þekki sögu félagsins og ég vil vera hluti af því. Stundum þarftu bara að velja bestu leikmennina en í dag var það öfugt. Í mörgum leikjum höfum við sett leikmenn úr akademíunni inn á vegna þess að við urðum að gera það en þeir fá líka spilatíma vegna þess að þeir eiga það skilið,“ sagði Amorim. Síðan kom hnyttin athugasemd frá Portúgalanum í lok viðtalsins: „Hreint mark, fjögurra manna vörn. Ég þarf ekki að halda blaðamannafund. Kobbie Mainoo er meiddur, þannig að öll umræðuefnin eru afgreidd og við getum farið heim að njóta annars dags jóla!“ sagði Amorim á gamansömum nótum. Enski boltinn Manchester United Mest lesið Stjórnin leyst frá störfum eftir að tólf ára drengur drukknaði Sport Ekkert bit í snáknum: „Hörmulegur og ætti að hætta“ Sport Daninn skaut Man. United upp fyrir Liverpool Enski boltinn Samþykkja hvern Rússann á fætur öðrum inn á Ólympíuleikana Sport Má mæta í bláum gallabuxum: „Skáksambandið gerir bara það sem Magnus biður um“ Sport Synir Diogo Jota leiða leikmenn út á Anfield Enski boltinn Stoltur af stráknum en ætlar ekki að kaupa hann aftur Handbolti Hafa áhyggjur af notkun gríma sem líkja eftir þjálfun í þunnu lofti Sport „Þú birtir falsfrétt um mig, þú ert í banni“ Fótbolti Mo Salah tryggði Egyptum sigur annan leikinn í röð Fótbolti Fleiri fréttir Amorim endaði viðtalið á gamansömum nótum „Við eigum heima í Evrópu“ Daninn skaut Man. United upp fyrir Liverpool Amorim segir strákinn í frystinum vera framtíðin hjá Man. United Martinez með fyrirliðabandið og báðir Fletcher-bræðurnir á bekknum Havertz gæti snúið aftur á næstu dögum Alfons og Willum sáu tvö rauð spjöld fara á loft Synir Diogo Jota leiða leikmenn út á Anfield Cunha vill skemmta og Howe treystir leikmönnum United horfir til Þýskalands eftir höfnun Semenyo Haaland stóðst vigtun eftir jólin Hápunktarnir hingað til í enska boltanum Goðsögn fallin frá Kærður af knattspyrnusambandinu Bestu jólamörkin: Drogba, Scholes eða Giroud? Van de Ven bað Isak afsökunar: „Vildi ekki meiða hann“ Hvers vegna heillast stórliðin svo af Semenyo? Stewart, Snoop og Modric í eina sæng Vill ekki segja hversu lengi Bruno er frá Spyr hvort Guardiola stígi á vigtina Arsenal í undanúrslit eftir vító Man. Utd reyndi stíft en Semenyo kaus City „Tölfræðilega séð eiga þeir ekkert að vera í þessari stöðu“ Chelsea setur sig í samband við Semenyo Jiménez jafnaði bestu vítaskyttu sögunnar Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Sjáðu „auma“ vítið sem skilaði Fulham sigri Fulham skildi Forest eftir við fallsvæðið Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Fagnaði titli Liverpool sem óður maður um alla borg Sjá meira