Röð stunguárása í neðanjarðarlestinni Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 26. desember 2025 21:40 Maðurinn gekk berserksgang í neðanjarðarlestakerfi Parísarborgar. Getty Maður á þrítugsaldri stakk og særði þrjár konur á þremur ólíkum neðanjarðarlestarstöðvum á sömu leið í París síðdegis í dag. Lögregla hafði hendur í hári honum á heimili hans þangað sem hann hafði flúið. Hvati mannsins til árásanna er ekki ljós en talið er að hann hafi glímt við geðræn veikindi. Samkvæmt umfjöllun Le Parisien mundaði árásarmaðurinn hníf um borð í neðanjarðarlest og stakk konu. Svo fór hann út á tiltekinni stöð þar sem hann stakk aðra konu og flúði af vettvangi í neðanjarðarlest. Á þriðju stöðinni stakk hann enn aðra konu og flúði svo um borð í enn annarri neðanjarðarlest. Lögregla komst á snoðir um niðurkomu mannsins með því að fylgjast með ferðum hans í gegnum öryggismyndavélar. Maðurinn var góðkunnugur lögreglunni í París og hafði auk smáglæpa einnig dvalið í Frakklandi umfram útgefið dvalarleyfi. Lögregla gengur út frá því að maðurinn hafi glímt við alvarleg geðræn veikindi og telur ekki að um hryðjuverk hafi verið að ræða. Fórnarlömb mannsins hlutu öll minniháttar sár. Tvær þeirra voru stungnar annars vegar í bakið og hins vegar lærið, sú síðarnefnda var sömuleiðis ólétt. „Það var samt mikið blóð. Þetta voru frekar djúpir skurðir,“ hefur miðillinn franski eftir sjónarvotti. Lögreglan tók árásarmanninn fastan á heimili sínu í úthverfi Parísar um tveimur tímum eftir árásirnar. Frakkland Mest lesið Piltur skilinn eftir ber að ofan og skólaus eftir hrottafengna árás Innlent Stöðvuðu menn í ofbeldishug við landamærin Innlent Engir ælupokar notaðir, þetta var núllpokaflug Innlent Lögregla lokaði Smáríkinu og Nýju vínbúðinni Innlent Hafði komið sér fyrir á háalofti hótels Innlent Dæmdur fyrir líkamsárás í matsalnum Innlent Loftárásum fagnað sem „stórkostlegri jólagjöf“ og meira sagt í vændum Erlent Þau kvöddu á árinu 2025 Erlent Tap upp á 130 milljónir og neikvætt eigið fé upp á aðrar 26 Innlent Töpuðu tæpum hundrað milljónum Innlent Fleiri fréttir Röð stunguárása í neðanjarðarlestinni Loftárásum fagnað sem „stórkostlegri jólagjöf“ og meira sagt í vændum Minnst fimmtán særðir eftir hnífa- og efnaárás í Japan Mun funda með Trump „í náinni framtíð“ Fyrirskipaði árásir á „hryðjuverkaúrhrök“ í Nígeríu Rússar opna leikhúsið í Maríupól á ný Yfir hundrað handteknir grunaðir um að skipuleggja árásir á gamlársdag Fjallaði um stríðsátök í jólaávarpinu Fundu yfir milljón skjöl sem tengjast Epstein Fimm fórust í þyrluslysi á Kilimanjaro Þau kvöddu á árinu 2025 Kynnti drög að nýrri friðaráætlun Tveir lögreglumenn sprengdir í loft upp Blússandi hagvöxtur í Bandaríkjunum Nýjar ákærur á hendur Russell Brand Fleiri Epstein-skjöl birt: Bað um „óviðeigandi vinkonur“ Saka AfD um að ganga erinda Kremlverja Kínverjar og Rússar lýsa yfir stuðningi við Venesúela Skapari Call of Duty lést í bílslysi Trump nefnir nýja kynslóð orrustuskipa í höfuðið á sjálfum sér „Bandaríkin eiga ekki að taka yfir Grænland“ Nýr ritstjóri stöðvaði umfjöllun um brottvísanir Trump Breiddi út faðminn fyrir rasista: „Þið þurfið ekki að biðjast afsökunar á að vera hvít lengur“ Sprengdu rússneskan hershöfðingja í loft upp í Moskvu Undirbúningur árásarinnar stóð yfir í marga mánuði Trump skipar sendifulltrúa fyrir Grænland Segir unnið að því að móta sameiginlega nálgun Bandaríkjanna, Úkraínu og Evrópu Sýknaður af nauðgun eftir að hafa verið skimaður fyrir sjaldgæfri svefnröskun Málið sem Trump getur ekki losað sig við Grunaður um manndráp eftir að tveggja ára drengur féll úr blokk Sjá meira