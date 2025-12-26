Lögregla lokaði Smáríkinu og Nýju vínbúðinni Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 26. desember 2025 18:17 Starfsmönnum var þó sagt að heimsendingar væru í himnalagi. Vísir/Samsett Lögregla gerði rassíu á starfsstöðvar Smáríkisins og Nýju vínbúðarinnar síðdegis í dag og var þeim gert að loka afhendingarstöðum sínum. Fyrirtækin verða sektuð en lögregla sagði heimsendingar í lagi þó hátíðardagur sé. Á heimasíðu Smáríkisins, netverslunar með áfengi á höfuðborgarsvæðinu, kemur fram að síðdegis í dag hafi lögregla lokað afhendingarstöðum fyrirtækisins. Þetta skilti blasir við tilvonandi viðskiptavinum á heimasíðu Smáríkisins.Skjáskot Sömuleiðis kemur fram í tilkynningu frá lögreglu að tvö fyrirtæki hafi verið sektuð fyrir að afhenda áfengi í leyfisleysi. Starfsmaður Nýju vínbúðarinnar segir að lögregla hafi sömuleiðis bankað upp á hjá þeim í Hamraborginni. Lögreglan lokaði afhendingarstöðinni og sagði það vera vegna þess að í dag væri hátíðisdagur. Afhendingarstaðurinn var opinn í gær, á jóladag. Fyrirtækinu var hins vegar ekki gert að hætta starfsemi heldur sagði lögregla að það mætti keyra sendingar heim en að enginn mætti sækja vörur sínar í starfstöð fyrirtækisins. Netverslun með áfengi Lögreglumál Mest lesið Piltur skilinn eftir ber að ofan og skólaus eftir hrottafengna árás Innlent Stöðvuðu menn í ofbeldishug við landamærin Innlent Engir ælupokar notaðir, þetta var núllpokaflug Innlent Hafði komið sér fyrir á háalofti hótels Innlent Dæmdur fyrir líkamsárás í matsalnum Innlent Tap upp á 130 milljónir og neikvætt eigið fé upp á aðrar 26 Innlent Þau kvöddu á árinu 2025 Erlent Lögregla lokaði Smáríkinu og Nýju vínbúðinni Innlent Töpuðu tæpum hundrað milljónum Innlent Minnst fimmtán særðir eftir hnífa- og efnaárás í Japan Erlent Fleiri fréttir Lögreglumenn eltu lausa hesta Lögregla lokaði Smáríkinu og Nýju vínbúðinni Stöðvuðu menn í ofbeldishug við landamærin Piltur skilinn eftir ber að ofan og skólaus eftir hrottafengna árás Dæmdur fyrir líkamsárás í matsalnum Engir ælupokar notaðir, þetta var núllpokaflug Hafði komið sér fyrir á háalofti hótels Tap upp á 130 milljónir og neikvætt eigið fé upp á aðrar 26 Umferðin róleg í kirkjugörðunum Töpuðu tæpum hundrað milljónum Milljónir í sekt fyrir að bakka á konu Þörf á að skerpa á verklagi spítalans í heimilisofbeldismálum Engin jólamessa vegna rafmagnsleysis Klæðning fauk af Stjórnsýsluhúsinu og skemmdi bíla Gleðileg jól, kæru lesendur Einn fluttur á sjúkrahús eftir bílslys Skiluðu hagnaði á kosningaári Hátíðarveisla á kaffistofu Samhjálpar: „Það er ró og friður yfir fólki“ Björgunarsveitin kölluð út í fokverkefni Grjóthrun undir Eyjafjöllum Fátækari eftir að hafa svindlað á ferðakonum Arion banki varar við svikaherferð Innanlandsflugi aflýst Foreldrar skipverjans fá áheyrn í Hæstarétti Hvar er opið á aðfangadag? Innflytjendamálin almenningi efst í huga Bæta við allt að 200 íbúðum og mathöll í Spöngina Maður í umferðarslysi reyndist fíkniefnasali Minni rekstrarkostnaður fyrir eigendur bensínháka Hafnar „jólakveðju“ ríkisins Sjá meira