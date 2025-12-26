Dæmdur fyrir líkamsárás í matsalnum Atli Ísleifsson skrifar 26. desember 2025 08:45 Frá Reykhólum að sumri. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Héraðsdómur Vestfjarða hefur dæmt karlmann í þrjátíu daga fangelsi fyrir að hafa ráðist á annan mann í matsal vinnubúða verktakafyrirtækis við Gufufjörð í Reykhólahreppi í febrúar síðastliðnum. Dómurinn var kveðinn upp á mánudaginn. Maðurinn var ákærður fyrir líkamsárás með því að hafa slegið með þremur hnefahöggum í andlit annars manns þannig að hann hlaut bólgu og mar á vörum, bólgu og blæðingu úr nefi og auk þess að tönn brotnaði. Þá hlaut maðurinn eymsli í kjálkum, í nefi, á vörum, tanngörðum, í hægri litla fingri og vinstri síðu. Maðurinn játaði brot sitt skýlaust en samkvæmt gögnum hefur hann ekki áður hlotið dóm. Dómari mat hæfilega refsingu vera þrjátíu daga fangelsi en að fresta skyldi fullnustu refsingar og hún niður falla, haldi maðurinn almennt skilorð í tvö ár. Lögmaður brotaþola fór auk þess fram á að ákærði skyldi greiða eina og hálfa milljón króna í miskabætur, en dómari mat hæfilega upphæð vera 200 þúsund krónur með vöxtum. Maðurinn var jafnframt dæmdur til greiðslu um 300 þúsund króna í sakarkostnað. Dómsmál Reykhólahreppur Mest lesið Engir ælupokar notaðir, þetta var núllpokaflug Innlent Hafði komið sér í fyrir á háalofti hótels Innlent Tap upp á 130 milljónir og neikvætt eigið fé upp á aðrar 26 Innlent Dæmdur fyrir líkamsárás í matsalnum Innlent Komst ekki á toppinn og bótakröfunni hafnað Neytendur Þau kvöddu á árinu 2025 Erlent Töpuðu tæpum hundrað milljónum Innlent Fyrirskipaði árásir á „hryðjuverkaúrhrök“ í Nígeríu Erlent Fyrstu þreifingar áramótaveðurspár Veður Rússar opna leikhúsið í Maríupól á ný Erlent Fleiri fréttir Dæmdur fyrir líkamsárás í matsalnum Engir ælupokar notaðir, þetta var núllpokaflug Hafði komið sér í fyrir á háalofti hótels Tap upp á 130 milljónir og neikvætt eigið fé upp á aðrar 26 Umferðin róleg í kirkjugörðunum Töpuðu tæpum hundrað milljónum Milljónir í sekt fyrir að bakka á konu Þörf á að skerpa á verklagi spítalans í heimilisofbeldismálum Engin jólamessa vegna rafmagnsleysis Klæðning fauk af Stjórnsýsluhúsinu og skemmdi bíla Gleðileg jól, kæru lesendur Einn fluttur á sjúkrahús eftir bílslys Skiluðu hagnaði á kosningaári Hátíðarveisla á kaffistofu Samhjálpar: „Það er ró og friður yfir fólki“ Björgunarsveitin kölluð út í fokverkefni Grjóthrun undir Eyjafjöllum Fátækari eftir að hafa svindlað á ferðakonum Arion banki varar við svikaherferð Innanlandsflugi aflýst Foreldrar skipverjans fá áheyrn í Hæstarétti Hvar er opið á aðfangadag? Innflytjendamálin almenningi efst í huga Bæta við allt að 200 íbúðum og mathöll í Spöngina Maður í umferðarslysi reyndist fíkniefnasali Minni rekstrarkostnaður fyrir eigendur bensínháka Hafnar „jólakveðju“ ríkisins Hefði þurft hjólbörur undir öll verðlaunin sín Ýmis ráð til taugatrekktra á Þorláksmessu Ekkert því til fyrirstöðu að Ásthildur Lóa verði aftur ráðherra Óvissa um ráðherraskipan og skata fyrir byrjendur Sjá meira