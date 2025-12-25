Zidane sá soninn spila á Afríkumótinu Valur Páll Eiríksson skrifar 25. desember 2025 15:01 Zidane eldri og fyrir framan hann er einn fjögurra sona hans, Theo, er þeir fylgjast með Luca Zidane halda hreinu í fyrsta leik hans á stórmóti. Skjáskot Zinedine Zidane, einn besti fótboltamaður sögunnar, var á meðal áhorfenda á leik Alsír við Súdan á Afríkumótinu í Rabat í Marokkó í gær. Luca Zidane, einn fjögurra sona Zinedine, var að spila sinn fyrsta leik á stórmóti í gær er Alsír vann öruggan 3-0 sigur á Súdan sem missti mann af velli í fyrri hálfleik. Zidane eldri er af alsírskum ættum en uppalinn í Frakklandi og vann á sínum tíma bæði HM og EM með franska landsliðinu í kringum áramótin. Synir hans hafa flestir alist upp á Spáni þar sem Zidane spilaði síðustu ár á ferli sínum sem leikmaður og varð síðar þjálfari hjá Real Madrid. Zidane var ásamt öðrum syni sínum, Theo, leikmanni Córdoba á Spáni, í stúkunni að fylgjast með Luca halda hreinu í gær. Luca er 27 ára gamall og byrjaði að leika fyrir landslið Alsír fyrr á þessu ári eftir að hafa áður spilað fyrir yngri landslið Frakklands. Hann ver mark Granada í næst efstu deild Spánar. Afríkukeppnin í fótbolta Mest lesið Féll úr skíðalyftu og lést Fótbolti Býst ekki við að spila aftur fyrir landsliðið Íslenski boltinn Var frústreraður vegna landsliðsins Fótbolti Kynntu Sigurð á slaginu sex á aðfangadag Íslenski boltinn Síðasti dansinn hjá Kelce? Sport Van de Ven bað Isak afsökunar: „Vildi ekki meiða hann“ Enski boltinn Dreymir enn um Evrópu: „Ekki tilbúin að borga það sama“ Sport Hótað brottrekstri ef hann færi ekki á börurnar Fótbolti Stefndi á ÓL en fannst látinn á hótelherbergi Sport Hvers vegna heillast stórliðin svo af Semenyo? Enski boltinn Fleiri fréttir Zidane sá soninn spila á Afríkumótinu Hótað brottrekstri ef hann færi ekki á börurnar Kærður af knattspyrnusambandinu Bestu jólamörkin: Drogba, Scholes eða Giroud? Býst ekki við að spila aftur fyrir landsliðið Féll úr skíðalyftu og lést Kynntu Sigurð á slaginu sex á aðfangadag Van de Ven bað Isak afsökunar: „Vildi ekki meiða hann“ Var frústreraður vegna landsliðsins Hvers vegna heillast stórliðin svo af Semenyo? Stewart, Snoop og Modric í eina sæng Mahrez batt enda á bið Alsíringa Heyrði hvorki frá Blikum né Víkingum Ruglaðar lokamínútur í Afríkukeppninni Vill ekki segja hversu lengi Bruno er frá Spyr hvort Guardiola stígi á vigtina Viðurkenna að VAR hafi bilað Úr Bestu heim í Hauka „Þetta er stærsti klúbbur Íslands“ Kaupmannahafnarbúi afgreiddi Úganda Arsenal í undanúrslit eftir vító Man. Utd reyndi stíft en Semenyo kaus City Iwobi og Lookman áberandi í sigri Nígeríu „Tölfræðilega séð eiga þeir ekkert að vera í þessari stöðu“ Amanda hætt hjá Twente Jackson hóf Afríkumótið með látum Fullkrug leysir Origi af í Mílanó Versta tímabil Vinícius í mörg ár og samningaviðræður sigla í strand Kongóliðar byrja á sigri Glódís framlengir samninginn við Bayern Sjá meira