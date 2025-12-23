„Það er lygilegt að sjá hvað þeir hafa skorað mikið af flottum mörkum utan teigs,“ sagði Albert Brynjar Ingason um Aston Villa-menn, í umræðu um möguleika liðsins á að verða Englandsmeistari í vor.
Villa-liðið var tekið fyrir í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport þar sem menn reyndu að svara þeirri spurningu hvort Villa gæti landað titlinum. Eftir sigurinn gegn Manchester United í síðasta leik er Villa þremur stigum á eftir toppliði Arsenal, og Villa hefur nú unnið tíu leiki í röð í öllum keppnum.
„Tölfræðilega séð eiga þeir ekkert að vera í þessari stöðu,“ sagði Albert á meðan menn skoðuðu glæsimörkin sem Villa hefur skorað:
„Þeir ættu að vera einhvers staðar um miðja deild. Þetta er ótrúlegt magn af flottum mörkum. Aukaspyrnumörkum, mörkum fyrir utan teig… Þeir skora nánast í hverjum einasta leik fyrir utan teig,“ bætti Albert við.
