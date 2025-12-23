Kongóliðar byrja á sigri Valur Páll Eiríksson skrifar 23. desember 2025 14:36 Bláklæddur Bongonda skoraði sigurmarkið. Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images Lýðveldið Kongó hefur Afríkukeppnina á sigri. Liðið vann 1-0 sigur á Benín í D-riðli mótsins í Rabat í Marokkó í dag. Belgíski Kongóbúinn Theó Bongonda, leikmaður Spartak Moskvu í Rússlandi skoraði það sem reyndist eina mark leiksins eftir rúmlega stundarfjórðungs leik eftir langa sendingu fram frá Arthur Masuaku, leikmanni Nottingham Forest, og vandræðagang í vörn Benín. Bongonda goal to give DR Congo the lead against Benin. #AFCON2025 pic.twitter.com/gvjochN0gX— AFCON 2025 (@DiskiAfrika) December 23, 2025 Masuaku mannar sterkar varnarlínu Kongó en þar með honum eru Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba og Axel Tuanzebe. Þeir félagar sáu til þess að Benín tókst ekki að koma inn jöfnunarmarki. Markið dugði fyrir 1-0 sigri í fyrsta leik á mótinu og tekur Kongó því forystuna í riðlinum. Klukkan 15:00 mætast Senegal og Botsvana í síðari leik dagsins í D-riðli. Afríkukeppnin í fótbolta Mest lesið Þessi tíu eru tilnefnd sem Íþróttamaður ársins 2025: 23 ára aldursmunur Sport Sagan ekki sönn: „Veit ekki hvaðan þetta á að hafa komið“ Íslenski boltinn Sakaður um niðurlægingu: „Við viljum ekki hafa hann sem þjálfara“ Handbolti Erfitt að vera í burtu þegar mamma greindist Fótbolti Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Enski boltinn Einn leikmaður með samning og völlurinn ólöglegur Fótbolti Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Enski boltinn Kansas frá Kansas til Kansas Sport Vildi tapa legg: „Mesti hávaði sem ég hef heyrt“ Sport Missti alveg stjórn á skapinu en það skilaði sigri Körfubolti Fleiri fréttir Kongóliðar byrja á sigri Glódís framlengir samninginn við Bayern Chelsea setur sig í samband við Semenyo Sagan ekki sönn: „Veit ekki hvaðan þetta á að hafa komið“ Hætt við að spila í Ástralíu en óvíst hvar leikurinn verður Neymar kominn á lappir og lofar að skora í úrslitaleik HM Jiménez jafnaði bestu vítaskyttu sögunnar Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Sjáðu „auma“ vítið sem skilaði Fulham sigri Erfitt að vera í burtu þegar mamma greindist „Svona lítur frábær ákvörðun út“ Einn leikmaður með samning og völlurinn ólöglegur Salah færði Egyptum draumabyrjun Fulham skildi Forest eftir við fallsvæðið Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Neres hetja Napoli í Sádi-Arabíu Aron Einar lagði upp dýrmætt sigurmark Afkáralegt fagn hjá hetju Sambíu Glódís Perla veik í jólafríið en enn taplaus Glódís og Hákon best í fótboltanum á árinu Frelsaði fjárfestirinn Dani Alves gefur sjálfum sér samning Fagnaði titli Liverpool sem óður maður um alla borg Mbappé breytti um fagn af góðu tilefni „Allir virðast elska hann“ Meira en 37 stöðugildi hjá Knattspyrnusambandi Íslands Táningur fær mikið hrós fyrir viðbrögð sín þegar mótherji missti meðvitund „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Freyr himinlifandi með íslensku strákana Sjá meira