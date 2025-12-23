Stýra fjármálum og mannauðsmálum Þjóðleikhússins Atli Ísleifsson skrifar 23. desember 2025 11:19 Eyjólfur Gíslason og Þóra Gréta Þórisdóttir. Þóra Gréta Þórisdóttir hefur verið ráðin í nýja stöðu framkvæmdastjóra fjármála og rekstrar hjá Þjóðleikhúsinu og Eyjólfur Gíslason í stöðu mannauðsstjóra. Þetta kemur fram í tilkynningu frá leikhúsinu. Þar segir ráðið sé í stöðurnar í kjölfar skipulagsbreytinga sem hugsaðar séu til að efla leikhúsið og sækja fram en á dögunum hafi verið samþykkt lög frá Alþingi um að ný ópera hæfi starfsemi innan veggja Þjóðleikhússins. Þá hafi einnig verið tilkynnt um nýbyggingu með nýju sviði. „Skipulagsbreytingarnar gera leikhúsið betur í stakk búið til að mæta þessum spennandi verkefnum og auka skilvirkni. Þóra Gréta Þórisdóttir var ráðin í nýja stöðu framkvæmdastjóra fjármála og rekstrar í nóvember 2025. Hún hefur yfirgripsmikla reynslu af stjórnun og fjármálastjórn. Hún var nú síðast framkvæmdastjóri fjármála hjá Nóa Síríus og þar á undan í mörg ár hjá Coca-Cola Europacific Partners, bæði í Svíþjóð og á Íslandi. Hún situr líka í stjórn RARIK og Samhjálpar. Þóra lauk meistaranámi í stefnumiðaðri stjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og lærði auk þess verðbréfaviðskipti. Eyjólfur Gíslason er nýr mannauðsstjóri Þjóðleikhússins og kemur með verðmæta reynslu að leikhúsinu. Síðastliðin ár hefur hann verið deildarstjóri á flugrekstrarsviði hjá Icelandair þar sem mannauðsmál voru stór hluti af starfi deildarinnar. Hann lauk meistaraprófi í forystu og stjórnun frá Háskólanum á Bifröst með áherslu á mannauðsstjórnun. Einnig hefur hann starfað sem fjölmiðlafulltrúi, ráðgjafi og fyrirlesari. Þóra hefur þegar hafið störf en Eyjólfur mun bætast í hópinn fljótlega á nýju ári,“ segir í tilkynnunni. Í tilkynningunni segir að starfsfólk hlakki líka til að taka vel á móti nýjum óperustjóra og að gert sé ráð fyrir því að skipað verði í stöðuna innan skamms. Menning Þjóðleikhúsið Þjóðaróperan Vistaskipti Leikhús Tengdar fréttir Ráðherra tekur sjálfur viðtöl Jóhann Páll Jóhannsson settur menningarráðherra þegar kemur að ráðningu nýs óperustjóra hefur boðað þrjá umsækjendur í viðtal. Þrír hafa verið metnir hæfir til að gegna stöðunni en til stóð að skipa í stöðuna fyrir 15. nóvember síðastliðinn. 13. desember 2025 16:00 Þrír metnir hæfir til að stýra Óperunni Hæfnisnefnd hefur metið þrjá hæfa í hlutverk óperustjóra við Nýja þjóðaróperu. Logi Einarsson menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra hefur lýst sig vanhæfan í málinu og mun Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra taka ákvörðunina. 21. nóvember 2025 15:18 Mest lesið Ríkissjóður greiðir fyrir flutning hinna látnu til Íslands Innlent „Krítískur massi af snarbrjáluðu fólki nær yfirhöndinni“ Innlent Trump nefnir nýja kynslóð orrustuskipa í höfuðið á sjálfum sér Erlent Ekið á konu á Langholtsvegi Innlent Hyggst kæra dyraverði Auto til lögreglu Innlent Undrandi á ráðningu ráðgjafa Innlent Fjölgun eldri kvenna í Kvennaathvarfi: „Þessar konur bíða ekki“ Innlent Skapari Call of Duty lést í bílslysi Erlent Ný könnun Maskínu: „Væri alveg ný staða í íslenskum stjórnmálum“ Innlent Hiti geti mest náð átján stigum Veður Fleiri fréttir Skötuilmurinn leggst yfir landið og Samkeppniseftirlitið ætlar að fylgjast vel með bensínverðinu Áfram auknar líkur á eldgosi Sektaður um hundruð þúsunda fyrir að sparka í hund Stýra fjármálum og mannauðsmálum Þjóðleikhússins Sló mann í höfuðið með glerflösku á ísfirskum skemmtistað Ekið á konu á Langholtsvegi Ríkissjóður greiðir fyrir flutning hinna látnu til Íslands Undrandi á ráðningu ráðgjafa „Krítískur massi af snarbrjáluðu fólki nær yfirhöndinni“ Fjölgun eldri kvenna í Kvennaathvarfi: „Þessar konur bíða ekki“ Ráðist á pilt á heimleið Stytting framhjá Blönduósi ekki á samgönguáætlun Vestmannaeyingar fá að eiga Vestmannaeyjar Hyggst kæra dyraverði Auto til lögreglu „Ótrúlega sorglegt að pabbi sé búinn að vera svona lengi í þessari stöðu“ Höfðu samband við dönsku herstjórnina á Grænlandi Ný könnun Maskínu: „Væri alveg ný staða í íslenskum stjórnmálum“ Glæný Maskínukönnun og jólaóveður Ársæll hringdi beint í utanríkisráðherra eftir fundinn Ósannað að fimmtán ára stúlka hafi stungið sextán ára pilt tvisvar Sameina Farice, Öryggisfjarskipti og hluta Neyðarlínunnar Gaf fingurinn á Miklubraut Birtir drög að lögum um lagareldi: Hyggst leggja niður Fiskeldissjóð Hundrað og fjörutíu milljarða bótakrafa á Samherja sé súrrealísk Skemmdir í kirkjugörðum vegna aksturs utan vegar Ólýsanlegur harmur fyrir fjölskylduna og söfnun hleypt af stokkunum „Ég hef aldrei upplifað annan eins harm“ Vill leiða lista Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ „Þetta hefur verið þungur tími“ Naut aðstoðar samskiptasérfræðinga vegna veiðigjaldamálsins Sjá meira