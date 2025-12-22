Fulham skildi Forest eftir við fallsvæðið Sindri Sverrisson skrifar 22. desember 2025 21:59 Raul Jimenez brosti breitt eftir að hafa komið Fulham yfir. Getty/Julian Finney Fulham vann sinn annan sigur í röð í kvöld þegar liðið hafði betur gegn Nottingham Forest, 1-0, í lokaleik 17. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Mexíkóinn Raul Jimenez skoraði sigurmark leiksins úr vítaspyrnu undir lok fyrri hálfleiks. Spyrnan var dæmd þegar Douglas Luiz braut á Kevin innan teigs. Jimenez hefur nú skorað úr öllum ellefu vítaspyrnum sínum í ensku úrvalsdeildinni en vítaspyrna hans var eina skotið sem hitti markrammann í fyrri hálfleiknum. Fjörið var ekki mikið meira í seinni hálfleik en þó kom til lítils háttar hópátaka sem lauk með því að Jorge Cuenca og Nikola Milenkovic fengu báðir gult spjald. Forest tókst aldrei að gera mikla atlögu að því að jafna metin og heimamenn fögnuðu þremur stigum. Þar með er Fulham í 13. sæti með 23 stig en Forest situr eftir í 17. sæti með 18 stig, fyrir ofan fallsætin þrjú. Enn eru þó fimm stig í næsta lið fyrir neðan Forest sem er West Ham. Forest á erfiðan leik fyrir höndum næsta laugardag, gegn Manchester City á heimavelli, en Fulham sækir West Ham heim í Lundúnaslag. Enski boltinn Mest lesið Hættur aðeins þrítugur Golf Sjáðu geggjaðan snúning Alberts áður en hann skoraði frábært mark Fótbolti Bunting dró orð sín til baka með tárin í augunum: „Ég er ekki meistari fólksins“ Sport Sakaður um svindl á HM í pílukasti Sport Afkáralegt fagn hjá hetju Sambíu Fótbolti Táningur fær mikið hrós fyrir viðbrögð sín þegar mótherji missti meðvitund Fótbolti Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Enski boltinn Steraleikarnir segi ungu fólki að það sé aldrei nógu fullkomið Sport Áhorfendur ærðust eftir mögulega mark mótsins í fyrsta leik Fótbolti Klappstýrur Björgvins Karls slógu í gegn Sport Fleiri fréttir Fulham skildi Forest eftir við fallsvæðið Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Fagnaði titli Liverpool sem óður maður um alla borg „Allir virðast elska hann“ „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Sjáðu mörkin: Rogers sá um Manchester United Óttast að Isak hafi fótbrotnað Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Fimmta sinn sem Arsenal er á toppnum um jólin: Unnu ekki titilinn í fyrstu fjögur skiptin „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Calvert-Lewin hættir ekki að skora Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn Slot fámáll um stöðuna á Isak Gleði og sorg í sigri Liverpool Dramatík er Broja reyndist hetja Burnley Haaland frábær er Manchester City komst á toppinn Andri Lucas skoraði í langþráðum sigri Blackburn Chelsea vann upp tveggja marka forskot á St James' Park Ekkert fararsnið á Guardiola sem segir að City verði að vera undirbúið Tíu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Tottenham Salah bað samherjana afsökunar Lineker fokillur við blaðamann: „Þvílíkt kjaftæði“ Skírði soninn LFC og Mac Allister lét draum feðganna rætast Jóga og pílates lykillinn að snöggri endurkomu Fantasýn: „Hann setti allt á 3 og það kom upp 19“ Sjá meira