Höfðu samband við dönsku herstjórnina á Grænlandi Eiður Þór Árnason skrifar 22. desember 2025 19:00 Um borð í TF-SIF, eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunnar, í dag. Landhelgisgæslan Landhelgisgæslan leitaði ásamt áhöfn danska flughersins á hafsvæðinu um 140 sjómílum suðvestur af Reykjanesi í dag eftir að áhöfn einkaflugvélar taldi sig hafa séð neyðarmerki skotið á loft. Áhöfnin á TF-SIF, eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunnar, var kölluð út þegar tilkynning barst um þetta á níunda tímanum í morgun. Þá var haft samband við dönsku herstjórnina á Grænlandi sem kallaði út eftirlitsflugvél frá danska flughernum. Einnig fóru tveir björgunarsveitarmenn á vegum Slysavarnafélagsins Landsbjargar með áhöfn TF-SIF. Frá aðgerðinni í dag.Landhelgisgæslan Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni sem segir hvorki skip né flugvél hafa sést á umræddu svæði í kerfum hennar. „Þrátt fyrir það þótti brýnt að ganga úr skugga um að enginn væri í vanda staddur á svæðinu. Áhöfnin á TF-SIF setti upp leitarferla þegar hún kom á svæðið og leitaði í um fjórar klukkustundir. Leit danska flughersins stóð jafn lengi yfir. Leitarsvæðið var víðfeðmt, eða um 5500 ferkílómetrar," segir í tilkynningu. Leitin bar ekki árangur og var henni hætt á fjórða tímanum í dag. Frá aðgerðinni í dag.Landhelgisgæslan Frá aðgerðinni í dag.Landhelgisgæslan Landhelgisgæslan Grænland