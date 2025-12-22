Fréttaritari fréttaskýringarþáttarins 60 mínútna telur að pólitík hafi ráðið för þegar ritstjóri CBS-sjónvarpsstöðvarinnar frestaði sýningu á umfjöllun um umdeildar brottvísanir Trump-stjórnarinnar á fólki til El Salvadors.
Umfjöllun 60 mínútna um fólk sem Trump-stjórnin sendi í alræmt risafangelsi í El Salvador hafði þegar verið auglýst opinberlega þegar Bari Weiss, ritstjóri fréttastofu CBS-sjónvarpsstöðvarinnar, ákvað að stöðva hana um helgina.
Weiss, sem stýrði íhaldssömu vefriti áður en hún var ráðin ritstjóri hjá CBS í haust, hélt því fram að umfjöllunin hefði ekki verið tilbúin til birtingar. Hún yrði sýnd síðar þegar hún yrði tilbúin.
Það væri daglegt brauð að fresta birtingu umfjöllunar af alls kyns ástæðum, meðal annars vegna þess að í þær vantaði aukið samhengi eða gagnrýnar raddir.
Samkvæmt Sharyn Alfonsi, fréttaritarans sem ræddi við fólk sem var sent til El Salvador, höfðu þó bæði lögfræðingar CBS og gæðastjórar gefið henni grænt ljós. Hvíta húsinu, heimavarnarráðuneytinu og fleirum frá stjórnvöldum hefði verið gefinn kostur á að bregðast við en ekki brugðist við.
Í tölvupósti sem Alfonsi sendi samstarfsmönnum sínum eftir að Weiss stöðvaði umfjöllunina sagði hún hana efnislega rétta. Weiss hefði hins vegar viljað að fréttamennirnir ræddu við Stephen Miller, ráðgjafa Trump og hugmyndafræðilegan föður brottvísananna, og fengið þeim símanúmerið hans.
„Að mínu mati er það að taka umfjöllunina úr umferð núna eftir ítarlega innri úttekt ekki ritstjórnarleg ákvörðun heldur pólitísk,“ skrifaði Alfonsi í póstinum sem rataði einnig til nokkurra fjölmiðla.
CBS réði Weiss skömmu eftir að móðurfélag stöðvarinnar gerði sátt við Donald Trump í máli sem hann höfðaði vegna viðtals 60 mínútna við Kamölu Harris, mótframbjóðanda hans, fyrir forsetakosningarnar í fyrra. Hélt Trump því fram að viðtalið hefði verið klippt á hátt sem hefði bitnað á framboði hans.
Sáttin var gerð á tíma sem Paramount, móðurfélag CBS, sóttist eftir að sameinast Skydance, öðrum fjölmiðlarisa. Margir töldu beint orsakasamhengi á milli sáttarinnar og þess að stjórn Trump gaf samrunanum grænt ljós.
Paramount Skydance sækist nú eftir óvinveittri yfirtöku á Warner Bros Discovery sem á meðal annars CNN-fréttastöðina. Larry Ellison, stærsti hluthafi Paramount, er sagður hafa rætt við fulltrúa Hvíta hússins um að reka ákveðna þáttastjórnendur CNN sem Trump leggur fæð á nýlega.
David Zaslav og Bob Bakish, æðstu yfirmenn Warner Bros. Discovery og Paramount funduðu í þessari viku um mögulegan samruna fyrirtækjanna tveggja. Forsvarsmenn Paramount vilja selja og forsvarsmenn Warner Bros leita að nýjum samruna.
Forsvarsmenn Paramount Skydance hófu í dag fjandsamlega yfirtökutilraun á Warner Bros. Discovery. Það er eftir að stjórn síðarnefnda félagsins neitaði að selja það til Paramount og samþykktu frekar 72 milljarða dala tilboð frá Netflix.
David Ellison, stjórnandi Paramount Skydance og sonur auðjöfursins Larry Ellison, lofaði embættismönnum í ríkisstjórn Donalds Trump að hann myndi gera umtalsverðar breytingar á rekstri fréttastöðvarinnar CNN, nái hann stjórn á Warner Bros. Discovery. Ellison er að reyna fjandsamlega yfirtöku á WBD, eftir að stjórn fyrirtækisins samþykkti kauptilboð frá Netflix.