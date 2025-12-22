Innlent

Naut að­stoðar samskiptasérfræðinga vegna veiðigjaldamálsins

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra stóð í ströngu við að tala fyrir breytingum á veiðigjaldi í vor og í sumar.  Vísir/Vilhelm

Atvinnuvegaráðuneytið hefur á þessu ári keypt ráðgjöf og þjónustu af samskipta- og almannatengslafyrirtækinu Athygli ehf. fyrir tæpar 3,5 milljónir króna, meðal annars í tengslum við breytingar á lögum um veiðigjald. Allt árið í fyrra greiddi sama ráðuneyti rúmar hundrað þúsund krónur fyrir þjónustu almannatengla, þá af fyrirtækinu Góðum samskiptum ehf.

Þetta kemur fram í svari ráðuneytisins við fyrirspurn Vísis þar sem óskað var eftir upplýsingum um kostnað ráðuneytisins vegna kaupa á þjónustu frá samskipta- og almannatengslafyrirtækjum í ár og á síðasta ári.

Aðkeypt samskiptaráðgjöf vegna frumvarps og afleysinga upplýsingafulltrúa 

Samkvæmt svarinu hefur ráðuneytið aðeins keypt þjónustu af þessum toga hjá Athygli ehf. á þessu ári, það er fyrir 1.528.05 krónur á fyrsta ársfjórðungi og 1.936.012 krónur á öðrum ársfjórðungi 2025. Líkt og áður segir keypti ráðuneytið þjónustu af Góðum samskiptum ehf. í fyrra, en um er að ræða einn reikning fyrir tvær klukkustundir af ráðgjöf sem hljóðar upp á 110.856 krónur.

Tímaskýrslur fylgja reikningum fyrirtækisins Athygli til ráðuneytisins sem fréttastofa hefur undir höndum. Þar má sjá að keypt þjónusta hefur meðal annars falist í samskiptaráðgjöf, hagaðilagreiningu, fundum með ráðherra og ráðuneytisfólki og undirbúningi, æfingu fyrir blaðamannafundi og vinnu við ályktanir og upplýsingaefni. Fjölmiðlastrategía, fréttayfirlit og gagnaöflun í tengslum við umræðu um frumvarp kemst einnig á blað í tímaskýrslum, sem og undirbúningur fyrir viðtöl og kynningarfundi, yfirlestur og textavinnsla fyrir greinaskrif og efnisvinnsla vegna þingmála, svo fátt eitt sé nefnt.

Athygli vekur einnig „yfirlestur á grein og lagfæringar, tillaga að kvóti í ráðherra. Uppkast að grein fyrir ávarp ráðherra,“ sem kemur fyrir í tímaskýrslu frá því um miðjan maí á þessu ári. Nokkur hluti þeirra tíma sem rukkað er fyrir er einnig vegna starfa sem jafnan væru í verkahring upplýsingafulltrúa ráðuneytisins, sem er í samræmi við það sem fram kemur í svarinu við fyrirspurn fréttastofu.

„Ráðuneytið hefur leitað ráðgjafar almannatengslafyrirtækja í einstökum málum og þá einkum varðandi birtingu upplýsinga og miðlunar efnis til almennings. Á árinu 2025 var leitað til fyrirtækisins Athygli ehf. m.a. í tengslum við breytingar á lögum um veiðigjald. Þá var einnig keypt afmörkuð þjónustu af fyrirtækinu í fjarveru upplýsingafulltrúa en aðkeypt þjónusta vegna þess laut einkum að yfirlestri og textavinnslu vegna birtingu frétta á vef auk annarra tilfallandi verkefna,“ segir meðal annars í svari atvinnuvegaráðuneytisins, þar sem einnig var spurt um eðli þjónustunnar og fyrir hvaða verkefni þjónustan var keypt.

Umdeilt frumvarp sem náði fram að ganga

Frumvarp Hönnu Katrínar Friðriksson atvinnuvegaráðherra um breytingu á lögum um veiðigjald kom til kasta Alþingis í vor og mætti töluverðri mótstöðu, meðal annars af hálfu stjórnarandstöðunnar og hagaðila í sjávarútvegi. Drjúgur meirihluti þjóðarinnar kvaðst hins vegar hlynntur veiðigjaldafrumvarpinu samkvæmt skoðanakönnunum sem gerðar voru á meðan málið var til meðferðar hjá Alþingi. 

Málið var þannig fyrirferðamikið í opinberri umræðu á árinu sem nú er senn á enda, og ljóst að ráðherra málaflokksins og ráðuneyti hennar naut aðstoðar samskiptasérfræðinga vegna málsins. Eftir lengstu umræðu í sögu þingsins var frumvarpið samþykkt í sumar og tóku lögin gildi í byrjun nóvember.

Stjórnarmeirihlutinn lagði mikla áherslu á að um leiðréttingu á veiðigjöldum væri að ræða, en ekki hækkun gjaldanna. Með samþykkt laganna voru gerðar breytingar á viðmiðum við útreikning aflaverðmætis sem hefur í för með sér áhrif til hækkunar veiðigjalds í mörgum tilfellum.

