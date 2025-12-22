Atvinnuvegaráðuneytið hefur á þessu ári keypt ráðgjöf og þjónustu af samskipta- og almannatengslafyrirtækinu Athygli ehf. fyrir tæpar 3,5 milljónir króna, meðal annars í tengslum við breytingar á lögum um veiðigjald. Allt árið í fyrra greiddi sama ráðuneyti rúmar hundrað þúsund krónur fyrir þjónustu almannatengla, þá af fyrirtækinu Góðum samskiptum ehf.
Þetta kemur fram í svari ráðuneytisins við fyrirspurn Vísis þar sem óskað var eftir upplýsingum um kostnað ráðuneytisins vegna kaupa á þjónustu frá samskipta- og almannatengslafyrirtækjum í ár og á síðasta ári.
Samkvæmt svarinu hefur ráðuneytið aðeins keypt þjónustu af þessum toga hjá Athygli ehf. á þessu ári, það er fyrir 1.528.05 krónur á fyrsta ársfjórðungi og 1.936.012 krónur á öðrum ársfjórðungi 2025. Líkt og áður segir keypti ráðuneytið þjónustu af Góðum samskiptum ehf. í fyrra, en um er að ræða einn reikning fyrir tvær klukkustundir af ráðgjöf sem hljóðar upp á 110.856 krónur.
Tímaskýrslur fylgja reikningum fyrirtækisins Athygli til ráðuneytisins sem fréttastofa hefur undir höndum. Þar má sjá að keypt þjónusta hefur meðal annars falist í samskiptaráðgjöf, hagaðilagreiningu, fundum með ráðherra og ráðuneytisfólki og undirbúningi, æfingu fyrir blaðamannafundi og vinnu við ályktanir og upplýsingaefni. Fjölmiðlastrategía, fréttayfirlit og gagnaöflun í tengslum við umræðu um frumvarp kemst einnig á blað í tímaskýrslum, sem og undirbúningur fyrir viðtöl og kynningarfundi, yfirlestur og textavinnsla fyrir greinaskrif og efnisvinnsla vegna þingmála, svo fátt eitt sé nefnt.
Athygli vekur einnig „yfirlestur á grein og lagfæringar, tillaga að kvóti í ráðherra. Uppkast að grein fyrir ávarp ráðherra,“ sem kemur fyrir í tímaskýrslu frá því um miðjan maí á þessu ári. Nokkur hluti þeirra tíma sem rukkað er fyrir er einnig vegna starfa sem jafnan væru í verkahring upplýsingafulltrúa ráðuneytisins, sem er í samræmi við það sem fram kemur í svarinu við fyrirspurn fréttastofu.
„Ráðuneytið hefur leitað ráðgjafar almannatengslafyrirtækja í einstökum málum og þá einkum varðandi birtingu upplýsinga og miðlunar efnis til almennings. Á árinu 2025 var leitað til fyrirtækisins Athygli ehf. m.a. í tengslum við breytingar á lögum um veiðigjald. Þá var einnig keypt afmörkuð þjónustu af fyrirtækinu í fjarveru upplýsingafulltrúa en aðkeypt þjónusta vegna þess laut einkum að yfirlestri og textavinnslu vegna birtingu frétta á vef auk annarra tilfallandi verkefna,“ segir meðal annars í svari atvinnuvegaráðuneytisins, þar sem einnig var spurt um eðli þjónustunnar og fyrir hvaða verkefni þjónustan var keypt.
Frumvarp Hönnu Katrínar Friðriksson atvinnuvegaráðherra um breytingu á lögum um veiðigjald kom til kasta Alþingis í vor og mætti töluverðri mótstöðu, meðal annars af hálfu stjórnarandstöðunnar og hagaðila í sjávarútvegi. Drjúgur meirihluti þjóðarinnar kvaðst hins vegar hlynntur veiðigjaldafrumvarpinu samkvæmt skoðanakönnunum sem gerðar voru á meðan málið var til meðferðar hjá Alþingi.
Málið var þannig fyrirferðamikið í opinberri umræðu á árinu sem nú er senn á enda, og ljóst að ráðherra málaflokksins og ráðuneyti hennar naut aðstoðar samskiptasérfræðinga vegna málsins. Eftir lengstu umræðu í sögu þingsins var frumvarpið samþykkt í sumar og tóku lögin gildi í byrjun nóvember.
Stjórnarmeirihlutinn lagði mikla áherslu á að um leiðréttingu á veiðigjöldum væri að ræða, en ekki hækkun gjaldanna. Með samþykkt laganna voru gerðar breytingar á viðmiðum við útreikning aflaverðmætis sem hefur í för með sér áhrif til hækkunar veiðigjalds í mörgum tilfellum.