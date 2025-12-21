Hleður Kjartan lofi eftir frábæra frumraun með Aberdeen Aron Guðmundsson skrifar 21. desember 2025 22:46 Kjartan Már í fyrsta leik sínum með Aberdeen í dag gegn Celtic í skosku úrvalsdeildinni Vísir/Getty Hinn 19 ára gamli Kjartan Már Kjartansson hlýtur mikið lof frá þjálfara sínum hjá skoska úrvalsdeildarfélaginu Aberdeen eftir frábæra frumraun gegn stórliði Celtic. Aberdeen tapaði leiknum 3-1 en innkoma Kjartans Más af varamannabekknum, í hans fyrsta leik fyrir félagið, var einn af ljósu punktunum fyrir Aberdeen í leik dagsins. Kjartan lagði upp eina mark Aberdeen í leiknum og Jimmy Thelin, þjálfari liðsins, var ánægður með það sem hann sá frá Íslendingnum unga sem og markaskoraranum Kenan Bilalovic, sem hefur einnig þurft að bíða þolinmóður eftir tækifæri með liðinu. „Þegar að þeir ganga til liðs við okkur á sínum tíma var vitað að Kjartan og Kenan þyrftu tíma til þess að aðlagast umhverfinu hér, ákefðinni í leiknum hér sem og líkamlegu baráttunni,“ sagði Thelin þjálfari Aberdeen eftir leik. „Við æfum á hverjum degi og þeir aðlagast betur og betur, vaxa sem leikmenn og verða samkeppnishæfir. Það var gott að sjá þeirra frammistöðu í dag á erfiðum útivelli og á erfiðri stundu. Hvernig þeir tókust á við áskoranir leiksins og sýndu hvað í þeim býr, karakter þeirra skein í gegn.“ Þeir hafi báðir gripið tækifærið sem þeir fengu í dag. „Það er svo mikilvægt að þegar tækifærið gefst að þú grípir það og sýnir hvað í þér býr. Aldur þeirra skiptir engu máli í þessu samhengi, bara að þeir nái að sýna sig. Ég tel að þeir báðir hafi gripið sitt tækifæri í dag. Þeir geta verið mjög sáttir með sína frammistöðu.“ Fyrsti leikurinn að baki hjá Kjartani með Aberdeen. Hann gekk til liðs við félagið síðastliðið sumar frá Stjörnunni. Skoski boltinn Íslendingar erlendis Mest lesið Sakaður um svindl á HM í pílukasti Sport Dómarinn hlýtur mikið lof fyrir stundarbræði í garð Jake Paul og Joshua Sport Pílukastarinn biðst afsökunar á að hafa fallið á lyfjaprófinu og öllum lygunum Sport Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Íslenski boltinn Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Enski boltinn Ótrúleg tíðindi á HM í pílukasti: „Mikið sjokk“ Sport Albert skoraði í fyrsta sigri Fiorentina Fótbolti Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Enski boltinn Tvær títanplötur settar í Jake Paul eftir kjálkabrotið Sport Ronaldo á nærbuxunum lætur Elon Musk efast um sjálfan sig Fótbolti Fleiri fréttir Hleður Kjartan lofi eftir frábæra frumraun með Aberdeen Óttast að Isak hafi fótbrotnað Túfa gerir þriggja ára samning í Svíþjóð Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Albert skoraði í fyrsta sigri Fiorentina Bæjarar aftur á sigurbraut Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Barcelona með fjögurra stiga forskot inn í nýtt ár Alvöru innkoma: Kjartan með stoðsendingu gegn Celtic í sínum fyrsta leik Sandra María hetjan og með þeim markahæstu í Þýskalandi Katla skoraði annan leikinn í röð Tómas Bent og félagar unnu Rangers og náðu átta stiga forskoti á toppnum Breiðablik kaupir Jónatan frá Norrköping Hildur áfram í bikarnum og Amanda enn á toppnum Fimmta sinn sem Arsenal er á toppnum um jólin: Unnu ekki titilinn í fyrstu fjögur skiptin „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Madrídingar anda ofan í hálsmálið á Börsungum Calvert-Lewin hættir ekki að skora Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn Ronaldo á nærbuxunum lætur Elon Musk efast um sjálfan sig Orri Steinn kominn með nýjan þjálfara Slot fámáll um stöðuna á Isak Gleði og sorg í sigri Liverpool Real Madrid - Sevilla | Tekst að róa ástandið fyrir jól? Willum spilaði sinn fyrsta leik í tæpa fjóra mánuði Dramatík er Broja reyndist hetja Burnley Haaland frábær er Manchester City komst á toppinn Sjá meira