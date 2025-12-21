Katla skoraði annan leikinn í röð

Íslendingaliðin Fiorentina og Inter tryggðu sér í dag sæti í átta liða úrslitum ítölsku bikarkeppninnar í fótbolta.
Katla Tryggvadóttir skoraði mark Fiorentina sem gerði 1-1 jafntefli við Bologna á útivelli. Úrslit leiksins réðust í vítaspyrnukeppni þar sem Flórensliðið hafði betur, 2-4.
Katla skoraði eitt mark og lagði upp annað í 1-3 sigri Fiorentina á Como í ítölsku úrvalsdeildinni um síðustu helgi og hélt uppteknum hætti í dag.
Á þessu tímabili hefur Katla skorað þrjú mörk fyrir Fiorentina í öllum keppnum.
Cecilía Rán Rúnarsdóttir stóð á milli stanganna hjá Inter sem sigraði Como, 1-2. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir var fjarri góðu gamni vegna meiðsla.