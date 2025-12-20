Lögmenn Luigis Mangione, sem hefur verið ákærður fyrir að hafa myrt Brian Thompson, forstjóra UnitedHealthcare, í fyrra, segja að krafa Pam Bondi, dómsmálaráðherra, um dauðarefsingu sé ólögmæt. Hún hafi á árum áður starfað sem málafylgjumaður hjá fyrirtæki sem starfaði fyrir móðurfélag UnitedHealthcare.
Bondi var einn af forsvarsmönnum fyrirtækisins Ballard Partners áður en hún varð dómsmálaráðherra og krafðist þess að málið gegn Mangione yrði alríkismál. Þar með var hægt að krefjast dauðarefsingar gegn morðingjanum meinta.
Mangione, sem er 26 ára gamall, sat fyrir Thompson fyrir utan hótel í New York í desember þar sem forstjórinn var að halda fjárfestaráðstefnu. Hann flúði svo til Pennsylvaníu þar sem hann var handtekinn.
Á þeim grunni að Mangione ferðaðist milli ríkja var hægt að taka málið fyrir á alríkissviðinu.
Mangione neitar sök.
Lögmennirnir segja að störf Bondi fyrir Ballard Partners feli í sér hagsmunaárekstur og ummæli hennar um að Mangione eigi skilið að hljóta dauðarefsingu leiði til þess að meina eigi saksóknurum að krefjast dauðarefsingar og fella úr gildi nokkrar ákærur.
Þeir segja, samkvæmt AP fréttaveitunni, að Bondi hafi heitið því að segja sig frá öllum málum sem lúta að skjólstæðingum Ballard í heilt ár. Það hafi hún ekki gert.
Enn fremur segja þeir að Bondi hafi hagnast áfram á störfum sínum hjá Ballerd, eftir að hún tók við embættinu, vegna samkomulags um hagnað fyrirtækisins og greiðslur til stjórnenda.
Bondi, sem hafi vald til að sækjast eftir að Mangione fái dauðarefsingu, hafi fjárhagslegan hag af því að hann hljóti þá refsingu. Ráðherrann lýsti því yfir í apríl að hún hefði skipað saksóknurum sínum í Manhattan að sækjast eftir dauðarefsingu.
Krafan verður tekin fyrir í dómsal þann 9. janúar.
Eins og áður segir sat Mangione fyrir Thomspon í New York og myrti hann. Hann skaut forstjórann í bakið en á skothylkin sem urðu eftir á vettvangi hafði hann skrifað á orð sem notuð eru af tryggingafyrirtækjum til að hafna kröfum eða komast hjá því að greiða þær.
Hann er einnig sagður hafa skrifað í stílabók sem hann hafði í fórum sínum hvernig hann gæti farið á ráðstefnu „baunateljara“ og myrt þar forstjóra.
Hann hefur verið ákærður fyrir morð og önnur brot í New York. Hann hefur einnig verið ákærður fyrir vopnalagabrot og annað í Pennsylvaníu. Svo hefur hann verið ákærður fyrir morð af alríkissaksóknurum og stendur þar mögulega frammi fyrir dauðarefsingu.
