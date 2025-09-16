Erlent

Hryðjuverkaákærum vísað frá

Samúel Karl Ólason skrifar
Luigi Mangione í dómsal í dag.
Luigi Mangione í dómsal í dag. AP/Seth Wenig

Dómari hefur vísað frá tveimur af ákærunum gegn Luigi Mangione, sem sakaður er um að hafa myrt Brian Thompson, forstjóra UnitedHealthcare, í fyrra. Ekki verður réttað yfir Mangione í New York fyrir hryðjuverk en morðákærur standa eftir.

Lögmenn Mangione höfðu farið fram á að allt málið gegn Mangione í New York yrði fellt niður vegna þess að hann stæði einnig frammi fyrir sambærilegu máli frá alríkinu en þar stendur Mangione frammi fyrir dauðarefsingu.

Þeir segja það að reka bæði málin samhliða vera gífurlega flókið og erfitt. Það komi niður á vörnum skjólstæðings þeirra og þar með réttindum hans.

Því hafnaði dómarinn en vísaði þó tveimur ákærum fyrir hryðjuverk frá. Það gerði Gregory Carro, dómarinn, á þeim grundvelli að samkvæmt lögum New York-ríkis væri morðið ekki hryðjuverk, þó það hefði verið framið vegna ákveðnar hugmyndafræði, samkvæmt AP fréttaveitunni.

Konur sem styðja Mangione í dómshúsinu í New York í dag.AP/Seth Wenig

Á sér fjölda fylgjenda

Mangione, sem er 26 ára gamall, sat fyrir Thompson fyrir utan hótel í New York í desember þar sem forstjórinn var að halda fjárfestaráðstefnu. Auk þess að vera ákærður fyrir morð í New York og af alríkinu, hefur hann einnig verið ákærður fyrir skjalafals og vopnaburð í Pennsylvaníu. Þar var hann handtekinn nokkrum dögum eftir morðið.

Mangione neitaði sök í ákærunum gegn honum í New York. Hann hefur einnig neitað sök gegn alríkisákærunum.

Hann mætti síðast í dómsal í apríl en þá mættu fjölmargir aðdáendur hans einnig, eins og þeir gerðu þegar hann var færður fyrir dómara í New York í febrúar. Margir telja Mangione vera einhvers konar hetju þar sem hann myrti forstjóra einkarekins heilsutryggingafyrirtækis, sem fjölmargir telja sig eiga sökótt við.

