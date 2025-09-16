Hryðjuverkaákærum vísað frá Samúel Karl Ólason skrifar 16. september 2025 14:15 Luigi Mangione í dómsal í dag. AP/Seth Wenig Dómari hefur vísað frá tveimur af ákærunum gegn Luigi Mangione, sem sakaður er um að hafa myrt Brian Thompson, forstjóra UnitedHealthcare, í fyrra. Ekki verður réttað yfir Mangione í New York fyrir hryðjuverk en morðákærur standa eftir. Lögmenn Mangione höfðu farið fram á að allt málið gegn Mangione í New York yrði fellt niður vegna þess að hann stæði einnig frammi fyrir sambærilegu máli frá alríkinu en þar stendur Mangione frammi fyrir dauðarefsingu. Þeir segja það að reka bæði málin samhliða vera gífurlega flókið og erfitt. Það komi niður á vörnum skjólstæðings þeirra og þar með réttindum hans. Sjá einnig: Fara fram á að Mangione fái dauðarefsinguna Því hafnaði dómarinn en vísaði þó tveimur ákærum fyrir hryðjuverk frá. Það gerði Gregory Carro, dómarinn, á þeim grundvelli að samkvæmt lögum New York-ríkis væri morðið ekki hryðjuverk, þó það hefði verið framið vegna ákveðnar hugmyndafræði, samkvæmt AP fréttaveitunni. Konur sem styðja Mangione í dómshúsinu í New York í dag.AP/Seth Wenig Á sér fjölda fylgjenda Mangione, sem er 26 ára gamall, sat fyrir Thompson fyrir utan hótel í New York í desember þar sem forstjórinn var að halda fjárfestaráðstefnu. Auk þess að vera ákærður fyrir morð í New York og af alríkinu, hefur hann einnig verið ákærður fyrir skjalafals og vopnaburð í Pennsylvaníu. Þar var hann handtekinn nokkrum dögum eftir morðið. Mangione neitaði sök í ákærunum gegn honum í New York. Hann hefur einnig neitað sök gegn alríkisákærunum. Hann mætti síðast í dómsal í apríl en þá mættu fjölmargir aðdáendur hans einnig, eins og þeir gerðu þegar hann var færður fyrir dómara í New York í febrúar. Margir telja Mangione vera einhvers konar hetju þar sem hann myrti forstjóra einkarekins heilsutryggingafyrirtækis, sem fjölmargir telja sig eiga sökótt við. Bandaríkin Erlend sakamál Forstjóri UnitedHealthcare myrtur Skotárásir í Bandaríkjunum Tengdar fréttir Forstjórabaninn fær söngleik á fjalirnar Leikhús í San Francisco setur upp söngleik byggðan á sögu Luigi Mangione, mannsins sem grunaður er um að hafa ráðið forstjóra UnitedHealthcare bana. 3. maí 2025 15:43 Vill fartölvu í fangelsið Luigi Mangione, sem grunaður er um að hafa myrt Brian Thompson, forstjóra eins stærsta sjúkratryggingafyrirtækis Bandaríkjanna, á götu úti í New York, vill hafa fartölvu í fangelsinu. Hann situr í alríkisfangelsi í New York en hann hefur verið ákærður fyrir morð og framkvæmd hryðjuverks. 25. mars 2025 22:17 Opnar sig um rútínuna í fangelsinu Luigi Mangione, sem er grunaður um að hafa ráðið forstjóra UnitedHealthcare bana, hefur opnað sig um fangelsisvistina í bréfaskrifum við almenning. Hann fylgir ákveðinni rútínu, borðar núðlur, les og teflir við samfanga sína. 9. mars 2025 13:50 Mest lesið Ótrúlegur árekstur: „Ég sá bara dekk og púströr“ Innlent Trump-liðar heita hefndum Erlent Ríkið situr á þúsundum hektara af framræstu votlendi Innlent Yfirlæknir gagnrýnir auglýsingu gegn lyfi við RS-veiru Innlent Skýrt að Ísland sé ekki griðastaður stríðsglæpamanna Innlent Sagði frá fyrirætlunum sínum í SMS-i fyrir morðið Erlent „Ég mun ekki sjá eftir honum“ Innlent Vonar að fólk taki ekki mark á auglýsingum þar sem farið er með rangindi Innlent Trump höfðar 15 milljarða dala mál gegn New York Times Erlent Frumvarp um afnám laga um orlof húsmæðra lagt fram í tíunda sinn Innlent Fleiri fréttir Hryðjuverkaákærum vísað frá Samþykkja að framselja Úkraínumann vegna Nord Stream-skemmdarverkanna Trump-liðar heita hefndum Nefnd SÞ segir Ísraelsmenn hafa framið þjóðarmorð á Gasa Látlausar sprengjuárásir á Gasa í nótt Trump höfðar 15 milljarða dala mál gegn New York Times Sagði frá fyrirætlunum sínum í SMS-i fyrir morðið Bandaríkin lýstu yfir fullum stuðningi við fyrirætlanir Ísraelsstjórnar Drápu þrjá í annarri árás á meinta smyglara Conor McGregor dregur forsetaframboðið til baka NATO og Rússland „augljóslega“ í stríði Stórauka útgjöld til varnarmála Tinder-svindlarinn handtekinn í Georgíu Fordæma ummæli Musk á mótmælum gegn útlendingum Íslendingur dæmdur í þrettán ára fangelsi í Rússlandi Kallaði eftir aftöku heimilislauss fólks: „Drepa þau bara“ Svarar til saka fyrir morð á „blóðuga sunnudeginum“ AfD þrefalda fylgi sitt í fjölmennasta sambandslandinu Brueckner neitar að ræða við bresk lögregluyfirvöld Kalla rússneska sendiherrann á teppið Segir byssumanninn aðhyllast vinstri hugmyndafræði Fordæmir notkun fánans í þágu ótta og rasisma Trans kærasta Robinsons hafi verið „skelfingu lostin“ Lögreglumenn með brotnar tennur og harðorður Elon Musk Þrír horfnir ferðamenn í Færeyjum Rússnesk flygildi rufu lofthelgi NATO Drónaárás á eina stærstu olíuvinnslu Rússlands Skipar NATO-ríkjum að hætta að kaupa olíu af Rússum Á þriðja tug slasaðir eftir gassprengingu í Madríd Hundrað þúsund mótmæla hælisleitendum í Lundúnum Sjá meira