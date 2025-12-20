Enski boltinn

Andri Lucas skoraði í langþráðum sigri Blackburn

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Andri Lucas Guðjohnsen kom Blackburn Rovers á bragðið eftir aðeins þriggja mínútna leik.
Andri Lucas Guðjohnsen kom Blackburn Rovers á bragðið eftir aðeins þriggja mínútna leik.

Íslenski landsliðsframherjinn Andri Lucas Guðjohnsen skoraði fyrra mark Blackburn Rovers í 2-0 sigri á Millwall í ensku B-deildinni í dag.

Fyrir leikinn á Ewood Park í dag hafði Blackburn ekki unnið í sex leikjum í röð. Liðið er núna í 18. sæti deildarinnar með 25 stig.

Strax á 3. mínútu kom Andri Blackburn yfir og á lokamínútu fyrri hálfleiks skoraði Japaninn Yuki Ohashi annað mark liðsins.

Andri hefur skorað fjögur mörk í síðustu sjö deildarleikjum Blackburn og sjö mörk alls í B-deildinni í vetur.

Stefán Teitur Þórðarson sat allan tímann á varamannabekknum þegar Preston gerði 1-1 jafntefli við Norwich City á heimavelli. Preston er í 3. sæti deildarinnar.

