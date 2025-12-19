Breiðablik var í 44. sæti yfir þau félagslið sem fengu hæstu fjárhæðina vegna þátttöku leikmanna á EM kvenna í fótbolta í Sviss í sumar. Alls fengu þrjú íslensk félög tæplega 18,5 milljónir króna.
Breiðablik fékk 59.130 evrur (um 8,7 milljónir króna) vegna þeirra Öglu Maríu Albertsdóttur, Áslaugar Mundu Gunnlaugsdóttur og Telmu Ívarsdóttur, sem allar voru í EM-hópi Íslands.
Valur fékk 43.800 evrur (um 6,5 milljónir króna) vegna Berglindar Rósar Ágústsdóttur og Natöshu Anasi, og Þór/KA fékk 21.900 evrur (um 3,2 milljónir króna) vegna Söndru Maríu Jessen.
Um er að ræða bætur vegna þess tíma sem að leikmenn voru í burtu frá sínum félagsliðum, vegna EM. Alls voru greiddar út níu milljónir evra til 103 félaga í Evrópu, eða rúmlega 1,3 milljarðar króna, og er það tvöföldun frá því á EM 2022.
Upphæðin sem hvert félag fær fer eftir fjölda daga sem leikmenn voru í burtu frá sínu félagsliði, þar með taldir tíu dagar í undirbúningi fyrir mót og einn ferðadagur.
Upphæðin var því 1.095 evrur á dag fyrir hvern leikmann, eða að lágmarki 21.900 evrur fyrir hvern leikmann. Ástæðan fyrir því að Breiðablik fékk ekki þrefalda þá upphæð er sú að greiðsla vegna Telmu skiptist á milli Breiðabliks og skoska félagsins Rangers sem hún var til skiptis á mála hjá í sumar.
Það kemur kannski ekki á óvart að Barcelona fékk mest í sinn hlut en spænska félagið átti átján fulltrúa á mótinu og þar af tíu sem komust í úrslitaleik EM.
Barcelona hlaut 567.210 evrur, eða jafnvirði um 84 milljóna króna. Bayern München, með Glódísi Perlu Viggósdóttur og fjölda fleiri leikmanna, kom næst með 465.375 evrur.
Félögin fimm sem fengu mest: