Hætta á snjó­flóðum til fjalla í Eyja­firði

Atli Ísleifsson skrifar
Svæðið sem um ræðir.
Ástæða er fyrir fólk að fara varlega á ferð um brattlendi í Eyjafirði þar sem snjóflóð hafa fallið síðustu daga. 

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofunni. Viðvarandi veikt lag hefur verið í snjóþekjunni frá því í síðustu viku. 

„Snjóflóð féllu við sprengingu í Hlíðarfjalli í síðustu viku og nokkur flóð í Öxnadal. Á miðvikudag féllu snjóflóð ofan við Ólafsfjarðarveg. 

Í dag, föstudag, hafa fallið tvö náttúruleg snjóflóð í Hlíðarfjalli við lítið álag á snjóþekjuna. Ástæða er fyrir fólk að fara varlega á ferð um brattlendi. 

Á laugardag hlýnar og geta þá fallið náttúruleg snjóflóð. Þegar kólnar aftur ætti snjóþekjan að styrkjast en veik lög geta þó enn verið til staðar, sérstaklega ofan til í fjöllum,“ segir í tilkynningunni frá Veðurstofunni. 

