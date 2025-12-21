Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Albert skoraði í fyrsta sigri Fiorentina

Íslenski landsliðsmaðurinn í fótbolta, Albert Guðmundsson, skoraði eitt marka Fiorentina í afar kærkomnum fyrsta sigri liðsins í ítölsku úrvalsdeildinni í dag gegn Udinese. Lokatölur 5-1 sigur Fiorentina.

Það hefur hvorki gengið né rekið hjá Fiorentina á yfirstandandi tímabili og var liðið án sigurs á botni ítölsku úrvalsdeildarinnar fyrir leik dagsins gegn Udinese.

Albert var í byrjunarliði Fiorentina í dag en gestirnir í liði Udinese misstu mann af velli með rautt spjald strax á áttundu mínútu og það gerði þeim afar erfitt fyrir. 

Leikmenn Fiorentina gengu á lagið og röðuðu inn mörkunum. Albert skoraði annað mark liðsins og kom Fiorentina þar með í stöðuna 2-0 á 42.mínútu.

Cher Ndour bætti svo við þriðja mark Fiorentina skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks áður en Moise Kean skoraði tvennu á móti einu marki Udinese frá Oumar Solet. 

Lokatölur urðu 5-1 Fiorentina í vil. Fyrsti sigur liðsins á yfirstandandi tímabili í ítölsku úrvalsdeildinni staðreynd. 

Fiorentina vermir enn botnsæti deildarinnar en er nú með níu stig, fimm stigum frá öruggu sæti og enn nóg eftir af deildarkeppninni. 

