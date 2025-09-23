Í beinni
Fótbolti - Carabao Cup
Liverpool
Southampton
Fótbolti - La Liga
Levante
Real Madrid
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
þriðjudagur 23. september 2025
11 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Carabao Cup
Liverpool
Southampton
Fótbolti - La Liga
Levante
Real Madrid
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Davíð hættur: „Dreginn á asnaeyrunum“
Körfubolti
Kveðst skilja vel hvers vegna Guðmundur var rekinn
Handbolti
Mynd af ellefu ára leikmanni Real vekur athygli
Körfubolti
Skömmuðust sín fyrir tap gegn Fjallinu: „Hann var ekki svona stór þá“
Körfubolti
Fannst skilaboðin frá dómaranefnd galin
Körfubolti
Gekk ósátt af fundi KSÍ: „Hefði viljað að útkoman væri önnur“
Fótbolti
„Ekkert eðlilegt að hlaupa ósofin í allan þennan tíma“
Sport
Forráðamenn KKÍ neita að tjá sig um dómaramálin
Körfubolti
Í beinni: Liverpool - Southampton | Hverjir grípa tækifærið?
Enski boltinn
Sjáðu vítið sem gerði Blika æfa: „Ótrúlegt að enginn af dómurunum sjái þetta“
Íslenski boltinn
Fleiri fréttir
Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri
Barcelona vill fá Rashford á tombóluverði
Rúnar Már og Amin missa af stórleiknum upp á Skaga
Í beinni: Levante - Real Madrid | Nýliðarnir reyna að stöðva toppliðið
Í beinni: Liverpool - Southampton | Hverjir grípa tækifærið?
Glódís Perla hafði betur gegn Ingibjörgu
Neymar hneykslaður: „Raphinha í fimmta sæti er of mikið grín“
Náð í fleiri stig í átta leikjum síðan Birnir kom en í fimmtán leikjum þar á undan
Madueke frá í tvo mánuði
Tárin flæddu þegar Dembélé þakkaði mömmu sinni
Finnst ólíklegt að KR bjargi sér: „Þetta er orðið verra og verra og verra“
Gekk ósátt af fundi KSÍ: „Hefði viljað að útkoman væri önnur“
Minntust Jota og bróður hans á Ballon d'Or
Sjáðu vítið sem gerði Blika æfa: „Ótrúlegt að enginn af dómurunum sjái þetta“
Rauðu djöflarnir geta ekki nýtt færin
Viðurkennir að vítið sem Víkingur fékk hafi ekki átt að standa
Rooney segir tölvuspil hafa hjálpað Man Utd á sínum tíma
„Fannst við klárlega með miklu fleiri og betri færi“
„Eins og í lífinu er kastað í þig allskonar skít“
Höskuldur um vítaspyrnudóminn umdeilda: „Grimmt að dæma hendi á þetta“
Meistararnir með ósannfærandi sigur á nýliðum Pisa
Bonmatí vann þriðja árið í röð
De Zerbi sá rautt í sigri sinna manna á PSG
Barcelona án tveggja öflugra leikmanna næstu vikurnar
Uppgjörið: Valur - Breiðablik 1-1 | Hádramatískar lokamínútur skiluðu Valsmönnum stigi
Hörður Björgvin búinn að finna sér nýtt lið
Segir Man. City hafa verið beitt ósanngirni fyrir stórleikinn
Markatalan 10-1 eftir að Lárus Orri fann liðið sitt
Mætti tveimur mínútum of seint og var settur á bekkinn
Fóru yfir breytta nálgun Guardiola: „Þetta var 7-3-0 á tímabili“
Sjá meira
Mest lesið
Davíð hættur: „Dreginn á asnaeyrunum“
Körfubolti
Kveðst skilja vel hvers vegna Guðmundur var rekinn
Handbolti
Mynd af ellefu ára leikmanni Real vekur athygli
Körfubolti
Skömmuðust sín fyrir tap gegn Fjallinu: „Hann var ekki svona stór þá“
Körfubolti
Fannst skilaboðin frá dómaranefnd galin
Körfubolti
Gekk ósátt af fundi KSÍ: „Hefði viljað að útkoman væri önnur“
Fótbolti
„Ekkert eðlilegt að hlaupa ósofin í allan þennan tíma“
Sport
Forráðamenn KKÍ neita að tjá sig um dómaramálin
Körfubolti
Í beinni: Liverpool - Southampton | Hverjir grípa tækifærið?
Enski boltinn
Sjáðu vítið sem gerði Blika æfa: „Ótrúlegt að enginn af dómurunum sjái þetta“
Íslenski boltinn
Í beinni
Fótbolti - Carabao Cup
Liverpool
Southampton
Fótbolti - La Liga
Levante
Real Madrid
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar