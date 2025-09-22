Enski boltinn

Fóru yfir breytta nálgun Guardiola: „Þetta var 7-3-0 á tíma­bili“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Pep Guardiola, knattspyrnstjóri Manchester City, ræðir við Tijjani Reijnders.
Pep Guardiola, knattspyrnstjóri Manchester City, ræðir við Tijjani Reijnders. epa/VINCE MIGNOTT

Farið var yfir breytta og varfærnari nálgun Peps Guardiola, knattspyrnustjóra Manchester City, í Sunnudagsmessunni.

City gerði 1-1 jafntefli við Arsenal á Emirates í gær. City-menn komust yfir með marki Erlings Haaland snemma leiks og vörðust af miklum móð eftir það. City var aðeins 32,8 prósent með boltann sem er það minnsta sem lið undir stjórn Guardiolas hefur verið með á stjóraferli hans.

Ólafur Kristjánsson og Adda Baldursdóttir fóru í saumana á þessari breyttu nálgun Guardiolas.

„Þetta var 7-3-0 á tímabili. Þeir féllu niður í tvær línur varnarlega. Þarna eru kantmennirnir, Bernardo og Doku, komnir utan á varnarlínuna raunverulegu. Það eru þrír fyrir framan sem eru með aðra línu. Þeir þurfa að dekka breiddina, þessi hlaup sem koma en gefa eftir þessi svæði sem Arsenal er í núna. Þetta höfum við ekki séð City gera undir Guardiola,“ sagði Ólafur.

„Við höfum séð City vera mikið með boltann og jafnvel verjast með boltann. Þetta hefur breyst. Hann var með mikla pressu en eftir tímabilið í fyrra, þar sem flest fór í skrúfuna, er hann að reyna að stíga til baka úr því.“

Klippa: Sunnudagsmessan - umræða um upplegg City

Ólafur sagði City hefði færst aftar í seinni hálfleiknum en jöfnunarmarkið sem Gabriel Martinelli skoraði hafi ekki komið vegna þess hversu aftarlega vörn gestanna var.

„Markið kemur ekki því þeir eru að liggja svona. Þar eru þeir komnir framar og það kemur gott hlaup frá Martinelli milli Aké og Gvardiol,“ sagði Ólafur sem sagði að það hefði raskað jafnvæginu í liði City hversu marga varnarmenn Guardiola var með inni á vellinum undir lokin.

„Þeir treysta ekki hvor öðrum og frábært hlaup og frábær sending. Donnarumma er líka fangaður í einkis manns landi þar sem það sem Guardiola var að reyna; þeim var svolítið refsað fyrir það fannst mér.“

City er í 9. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með fimm stig eftir fyrstu fimm leikina.

Innslagið úr Sunnudagsmessunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

