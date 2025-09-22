Fóru yfir breytta nálgun Guardiola: „Þetta var 7-3-0 á tímabili“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 22. september 2025 13:30 Pep Guardiola, knattspyrnstjóri Manchester City, ræðir við Tijjani Reijnders. epa/VINCE MIGNOTT Farið var yfir breytta og varfærnari nálgun Peps Guardiola, knattspyrnustjóra Manchester City, í Sunnudagsmessunni. City gerði 1-1 jafntefli við Arsenal á Emirates í gær. City-menn komust yfir með marki Erlings Haaland snemma leiks og vörðust af miklum móð eftir það. City var aðeins 32,8 prósent með boltann sem er það minnsta sem lið undir stjórn Guardiolas hefur verið með á stjóraferli hans. Ólafur Kristjánsson og Adda Baldursdóttir fóru í saumana á þessari breyttu nálgun Guardiolas. „Þetta var 7-3-0 á tímabili. Þeir féllu niður í tvær línur varnarlega. Þarna eru kantmennirnir, Bernardo og Doku, komnir utan á varnarlínuna raunverulegu. Það eru þrír fyrir framan sem eru með aðra línu. Þeir þurfa að dekka breiddina, þessi hlaup sem koma en gefa eftir þessi svæði sem Arsenal er í núna. Þetta höfum við ekki séð City gera undir Guardiola,“ sagði Ólafur. „Við höfum séð City vera mikið með boltann og jafnvel verjast með boltann. Þetta hefur breyst. Hann var með mikla pressu en eftir tímabilið í fyrra, þar sem flest fór í skrúfuna, er hann að reyna að stíga til baka úr því.“ Klippa: Sunnudagsmessan - umræða um upplegg City Ólafur sagði City hefði færst aftar í seinni hálfleiknum en jöfnunarmarkið sem Gabriel Martinelli skoraði hafi ekki komið vegna þess hversu aftarlega vörn gestanna var. „Markið kemur ekki því þeir eru að liggja svona. Þar eru þeir komnir framar og það kemur gott hlaup frá Martinelli milli Aké og Gvardiol,“ sagði Ólafur sem sagði að það hefði raskað jafnvæginu í liði City hversu marga varnarmenn Guardiola var með inni á vellinum undir lokin. „Þeir treysta ekki hvor öðrum og frábært hlaup og frábær sending. Donnarumma er líka fangaður í einkis manns landi þar sem það sem Guardiola var að reyna; þeim var svolítið refsað fyrir það fannst mér.“ City er í 9. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með fimm stig eftir fyrstu fimm leikina. Innslagið úr Sunnudagsmessunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Enski boltinn Messan Tengdar fréttir Haaland sýndi morðhótun eftir að hafa náð Solskjær Markið sem Erling Haaland skoraði gegn Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær var sögulegt. Ekki gátu þó allir samglaðst þessum 25 ára Norðmanni sem birti skjáskot af morðhótun sem honum barst. 22. september 2025 10:02 Braut lítt notaða reglu: „Þetta er mjög áhugavert“ Svíinn ungi Lucas Bergvall braut reglu sem sjaldan er notuð í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta um helgina og sérfræðingar Sunnudagsmessunnar á Sýn Sport höfðu gaman af. 22. september 2025 09:00 Sjáðu allt helsta úr stórleiknum og fimmtu umferð Liverpool er með fimm stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir að eins fimm umferðir. Allt það helsta úr fimmtu umferð, þar sem stórleikur Arsenal og Manchester City stóð upp úr, má sjá á Vísi. 22. september 2025 07:29 Arteta fyrstur í fimm deildarleiki í röð án taps gegn Guardiola Mikel Arteta er fyrsti þjálfari sögunnar til að spila fimm deildarleiki í röð gegn liði Pep Guardiola án þess að tapa. Skytturnar hans Arteta gerðu 1-1 jafntefli við Manchester City í stórleik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. 21. september 2025 23:17 Göfuglyndur Guardiola: „Heilt yfir var Arsenal betri aðilinn“ Pep Guardiola, þjálfari Manchester City, sagði 1-1 jafntefli sinna manna gegn Arsenal í ensku úrvalsdeildinni sanngjarnt. Skytturnar voru að hans mati betri aðilinn í leik þar sem hans menn voru þreyttir eftir erfiða viku. 21. september 2025 22:32 Vildi vinna sem og byrja leikinn Gabriel Martinelli, hetja Arsenal í 1-1 jafnteflinu gegn Manchester City, sagði sína menn að sjálfsögðu hafa viljað vinna leik liðanna í ensku úrvalsdeildinni fyrr í dag. 21. september 2025 19:03 Stórmeistarajafntefli í Lundúnum Það virtist lengi sem mark Erling Haaland snemma leiks ætlaði að vera munurinn í leik Arsenal og Manchester City í ensku úrvalsdeildinni. Gabriel Martinelli jafnaði hins vegar á ögurstundu og lauk leiknum með 1-1 jafntefli. 21. september 2025 17:45 Mest lesið „Ætla ekki að segja hvað gerðist í þriðja hring“ Sport Guðjón Ingi fagnaði í nótt á nýju brautarmeti Sport Reyna allt til að stöðva að UEFA setji Ísrael í bann Fótbolti Guðmundur rekinn frá Fredericia Handbolti „Ömurleg frammistaða hjá gæjunum í gulu búningunum“ Íslenski boltinn Haaland sýndi morðhótun eftir að hafa náð Solskjær Enski boltinn Braut lítt notaða reglu: „Þetta er mjög áhugavert“ Enski boltinn Sjáðu allt helsta úr stórleiknum og fimmtu umferð Enski boltinn Sjáðu vítadóminn í Víkinni og öll mörk gærdagsins Íslenski boltinn Göfuglyndur Guardiola: „Heilt yfir var Arsenal betri aðilinn“ Enski boltinn Fleiri fréttir Fóru yfir breytta nálgun Guardiola: „Þetta var 7-3-0 á tímabili“ Aldrei verið minna með boltann í sex hundruð leikjum Haaland sýndi morðhótun eftir að hafa náð Solskjær Braut lítt notaða reglu: „Þetta er mjög áhugavert“ Sjáðu allt helsta úr stórleiknum og fimmtu umferð Arteta fyrstur í fimm deildarleiki í röð án taps gegn Guardiola Göfuglyndur Guardiola: „Heilt yfir var Arsenal betri aðilinn“ Vildi vinna sem og byrja leikinn Stórmeistarajafntefli í Lundúnum Hvort liðið ætlar að halda í við Liverpool? Elskar að spila fyrir Moyes sem hefur endurvakið feril hans „Hugmyndin var að verjast með fimm menn“ Fyrrverandi þjálfari Liverpool látinn „Auðvelt að gleðja stuðningsfólk okkar“ Gagnrýndi leikjaálagið eftir sigurinn gegn Everton Úlfarnir stigalausir í botnsætinu | Palace í Meistaradeildarsæti Amorim lifir þökk sé rauða spjaldi Sánchez Sjálfsmark bjargaði jafntefli í hús fyrir Tottenham Liverpool með fullt hús stiga Framlengir um fimm ár og snýr aftur á morgun Lítil hvíld hjá Man. City | Við ætlum í fjallgöngu Man. Utd fær tvo til baka: Amorim grínaðist með fundinn með Ratcliffe Gylfi skoraði í eina sigri Everton á Anfield á þessari öld Segir að United hafi keypt rangan markvörð: „Aldrei heyrt um hann“ Óttast að Amorim verði rekinn ef illa fer gegn Chelsea Potter undir mikilli pressu Wildcard hugleiðingar Fantasýn: Haaland inn, Salah út og bíða með Isak Fær nýjan þriggja ára samning þrátt fjögur töp í fyrstu fjórum leikjunum Fimm sigurmörk á síðustu sjö mínútunum Swansea gafst ekki upp og skaut Forest úr leik Sjá meira