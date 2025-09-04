Það var merkilegur dagur hjá þeim feðgum, Auðberti Vigfússyni og Vigfúsi Pál Auðbertssyni þriðjudaginn 2. september, því báðir átti þeir afmæli en Auðbert varð þá 85 ára en hann hefur gert út vörubíla í 53 ár og nú er hann að upplifa enn eina stór breytinguna og þróunina, rafmagn, sem orkugjafa í stað olíu. Afhending nýja rafmagnsvörubílsins fór fram hjá fyrirtækinu Landfara í Mosfellsbæ en það má geta þess að fyrst feðgarnir voru á annað borð að kaupa sér rafmagnsvörubíl þá skelltu þeir sér líka á einn nýjan átta hjóla olíubíl í leiðinni. Sem sagt, tveir splunkunýir vörubílar í Vík í Mýrdal.
Fengu tvo nýja bíla á afmælisdaginn sinn
Varð fótaskortur á tungunni
Við sögðum frá þessu í kvöldfréttum Sýnar í gærkvöldi. Fram kom að þetta hefði verið fyrst rafmagnsvörubíll landsins en það er ekki alls kostar rétt því staðreyndin er sú að Volvo hefur nú þegar verið með nokkra rafmagnsvörubíla á götunum í um tvö ár og Benz hefur verið með minni rafmagnsvörubíla í umferð hér á landi í um eitt og hálft ár.
„Hérna undir eru þrjár stórar rafhlöður, sem samtals eru 600 kílóvatt stundir og þær knýja þennan bíl í fullum þunga 40 tonnum um 500 kílómetra á einni hleðslu. Þetta er fyrsti alvöru rafmagnsvörubílinn á Íslandi og við hlökkum bara mikið til að halda áfram að selja þessa frábæru bíla og bara heiður að fá að afhenda þeim Auðbert og Vigfúsi þennan bíl,” sagði Ólafur Þór Þórðarson, sölustjóri vörubíla hjá Landfara í Mosfellsbæ í kvöldfréttum. En það er ekki rétt að þetta hafi verið fyrsti rafmagnsvörubílinn.
„Nei, mér varð heldur betur fótaskortur á tungunni þegar ég sagði að þetta væri fyrsti rafmagnsvörubíll landsins og biðst ég innilegar afsökunar á því. Ég var stressaður fyrir framan myndavélina og því fór, sem fór segir Óli Þór og bætir við. „Þessi rafmagnsbíll, sem sagt var frá í fréttinni í gærkvöldi er bíll númer tvö hér á landi af þessari gerð Mercedes-Benz rafmagnsvörubíla. Fyrsti bíllinn af þessari tegund hefur nú þegar verið á ferðinni, m.a. í flutningum á vörum milli Reykjavíkur og Selfoss og víðar en hann hefur komið gríðarlega vel út. En þetta er fyrsti rafmagnsvörubíll þeirra feðga í Vík,”.
Ánægðir feðgar
Og feðgarnir eru að sjálfsögðu ánægðir með nýju bílana. „Já, þetta er vissulega stór stund og þetta var skemmtilegur dagur. Svona er þróunin, hún stefnir í þessa átt. Það þarf líka að koma vörunum austur á sem mestu kolefnisspori, það skiptir miklu máli og sem á minnstum kostnaði og innlendri orku,” segir þeir Vigfús Páll og Auðbert Vigfússon, feðgarnir úr Vík.
Vigfús Páll segir ótrúlega gott að keyra rafmagnsvörubílinn og það sem sé kannski mesti kosturinn að það heyrist ekkert í honum. „Það er náttúrulega stóra breytingin að keyra þessa bíla á móti dísel. Hér bara heyrist ekkert, engin mótorhljóð, engin gírkassi, engar skiptingar, það er rosalega mikil breyting,” segir Vigfús.