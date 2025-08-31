Innlent

Ís­land standi frammi fyrir hamfarakólnun verði ekkert gert

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Halldór Björnsson er fagstjóril loftslagsmála hjá Veðurstofu Íslands.
Halldór Björnsson er fagstjóril loftslagsmála hjá Veðurstofu Íslands. Vísir/RAX

Breytingar í veltihringrás Atlantshafsins af sökum loftslagsbreytinga gætu valdið því að hringrás Golfstraumsins rofni og verulega kólni á Íslandi. Fagstjóri loftslagsmála hjá Veðurstofu Íslands segir Ísland standa frammi fyrir hamfarakólnun.

Hringrás hlýs sjávar í Norður-Atlantshafi er ein helstu ástæða þess að lífvænlegt er á Íslandi. Að sögn Halldórs Björnssonar, fagstjóra loftslagsmála hjá Veðurstofu Íslands, gæti hlýnun á heimsvísu rofið hringrás hlýs sjávar um Norður-Atlantshafið, oft skammstafað AMOC á ensku, og valdið hamfarakólnun á Íslandi verði ekki brugðist við.

„Þessi hringrás getur hökt, hún getur stoppað og startað aftur og það geta komið jafnvel þúsund ára tímabil þar sem hún er ekki í gangi. þegar slíkt gerist á ísöld erum við að tala um heim sem er fimm gráðum kaldari en núna,“ segir hann í Sprengisandi í morgun.

„Þá fór hafísröndin langt suður fyrir Ísland og hér var fimbulkalt,“ bætir hann við.

Halldór segir að erfitt sé að spá fyrir um hvort og hvenær slíkt rof yrði en að ljóst sé að hlýni um 2 gráður eða meira á heimsvísu stigmagnist líkurnar.

„Ef við myndum halda okkur undir 1,5 þyrftum við ekki að ræða þetta með AMOC. Vandinn er að Um leið og við erum komin í tvær fara líkurnar á því að eitthvað geti gerst vaxandi,“ segir Halldór.

Komandi kynslóðir muni gjalda fyrir athafnaleysi samtímans.

„Við erum að tala um að hér muni hlýna mjög ákaft. Svo þegar dregur nær aldamótum mun hægja á þeirri hlýnun og svo kólna aftur. Svo þú ert í rauninni að setja barnabörnin þín í súpuna,“ segir Halldór.

Loftslagsmál Veður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið