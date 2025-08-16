„Þakklát fyrir að vera uppalin í þessum klúbbi“ Kolbeinn Kristinsson skrifar 16. ágúst 2025 19:32 Thelma Karen átti hörkuleik fyrir FH, en það dugði ekki til. Vísir/Anton Brink Thelma Karen Pálmadóttir, leikmaður FH, átti stórleik í bikarúrslitaleiknum gegn Breiðablik og skoraði tvö mörk og átti skot í innanverða stöngina í venjulegum leiktíma. Aðspurð um fyrstu viðbrögð eftir leik segist leikmaðurinn knái einfaldlega vera ógeðslega svekkt. „Mér fannst við gefa allt í þetta sem gerir þetta enn þá meira svekkjandi.“ Aðspurð um tilfinninguna að spila fyrir framan allt þetta fólk sagði Thelma Karen: „Þakklát fyrir að vera uppalin í þessum klúbbi og þetta er liðið mitt og allt fólkið sem horfði á okkur og studdi við okkur í dag, bara takk fyrir að mæta, þetta var frábær upplifun.“ Tímabilið hjá kvennaliði FH, sem er nú þegar komið í sögubækurnar, er síður en svo búið en liðið er í öðru sæti sem stendur í deildinni og er að elta Breiðablik þar. „Heldur betur, við eigum eftir að mæta Breiðablik aftur og við munum klárlega refsa fyrir þetta, við munum ekki gleyma þessu. Við ætlum að halda áfram og gera betur í deildinni og við ætlum að sjálfsögðu að trufla aðeins liðin fyrir ofan okkur.“ Eins og áður segir var þetta mjög góður leikur hjá Thelmu Karen á stóra sviðinu í kvöld en hún er fædd árið 2008 og á svo sannarlega framtíðina fyrir sér í boltanum. Klippa: Thelma eftir súrt tap í bikarúrslitum Mjólkurbikar kvenna Breiðablik FH Mest lesið Uppgjörið: FH - Breiðablik 2-3 | Blikar bikarmeistarar eftir framlengingu Íslenski boltinn Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford Enski boltinn Liverpool vinni ekki deildina haldi liðið áfram á þessari braut Enski boltinn Úlfarnir steinlágu gegn City Enski boltinn Richarlison sýndi nýliðunum enga miskun Enski boltinn Markalaust á Villa Park Enski boltinn Öll helstu atvikin úr opnunarleiknum: Átti varnarmaður Bournemouth að vera rekinn af velli? Enski boltinn „Ég hélt að við værum komin lengra“ Enski boltinn Amorim brattur: „Ég er bjartsýnni“ Enski boltinn Semenyo tjáir sig: „Fótboltinn sýndi sínar bestu hliðar þegar mest á reyndi“ Enski boltinn Fleiri fréttir Brynjólfur tryggði dramatískan sigur Kane og Diaz tryggðu Bayern Ofurbikarinn „Hörku barátta tveggja góðra liða“ „Þakklát fyrir að vera uppalin í þessum klúbbi“ „Ætluðum ekki heim án sigurs“ „Loksins, tilfinningin er geggjuð“ Allt jafnt í fyrsta leik Orra og félaga Arnór og Ari skoruðu er Norrköping hafði betur í Íslendingaslag Öruggur sigur Börsunga gegn níu heimamönnum Úlfarnir steinlágu gegn City Draumabyrjun nýliðanna úr norðri | Muniz bjargaði Fulham Uppgjörið: FH - Breiðablik 2-3 | Blikar bikarmeistarar eftir framlengingu Daníel Tristan skoraði í stórsigri Ísak skoraði enn eitt markið fyrir Lyngby Richarlison sýndi nýliðunum enga miskun Markalaust á Villa Park Semenyo tjáir sig: „Fótboltinn sýndi sínar bestu hliðar þegar mest á reyndi“ Fáar spilað leik á þessum velli Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford Amorim brattur: „Ég er bjartsýnni“ Liverpool vinni ekki deildina haldi liðið áfram á þessari braut Englarnir frá LA án sigurs í átta leikjum „Vona að við séum búnar að læra nægilega mikið og förum að vinna“ Öll helstu atvikin úr opnunarleiknum: Átti varnarmaður Bournemouth að vera rekinn af velli? „Eiginlega alveg viss“ um að Rashford megi spila á morgun „Ég hélt að við værum komin lengra“ „Betra er seint en aldrei“ Villareal vann í endurkomu Cazorla og frumraun Partey Endurkomusigur í stórskemmtilegum opnunarleik Opnunarleikurinn var stöðvaður vegna kynþáttaníðs Sjá meira