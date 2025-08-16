Í beinni
Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford
Enski boltinn
Liverpool vinni ekki deildina haldi liðið áfram á þessari braut
Enski boltinn
Markalaust á Villa Park
Enski boltinn
Öll helstu atvikin úr opnunarleiknum: Átti varnarmaður Bournemouth að vera rekinn af velli?
Enski boltinn
„Ég hélt að við værum komin lengra“
Enski boltinn
Richarlison sýndi nýliðunum enga miskun
Enski boltinn
Amorim brattur: „Ég er bjartsýnni“
Enski boltinn
Englarnir frá LA án sigurs í átta leikjum
Fótbolti
Dagskráin: Enski boltinn rúllar í DocZone
Sport
Semenyo tjáir sig: „Fótboltinn sýndi sínar bestu hliðar þegar mest á reyndi“
Enski boltinn
Draumabyrjun nýliðanna úr norðri | Muniz bjargaði Fulham
Í beinni: Tottenham - Burnley | Nýliðarnir hefja leik gegn Evrópudeildarmeisturunum
Markalaust á Villa Park
Semenyo tjáir sig: „Fótboltinn sýndi sínar bestu hliðar þegar mest á reyndi“
Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford
Amorim brattur: „Ég er bjartsýnni“
Liverpool vinni ekki deildina haldi liðið áfram á þessari braut
Öll helstu atvikin úr opnunarleiknum: Átti varnarmaður Bournemouth að vera rekinn af velli?
„Ég hélt að við værum komin lengra“
„Betra er seint en aldrei“
Endurkomusigur í stórskemmtilegum opnunarleik
Opnunarleikurinn var stöðvaður vegna kynþáttaníðs
Aston Villa sektað og bannað að nota marga bolta
Liverpool kaupir ungan ítalskan miðvörð
Brentford að slá félagaskiptametið
Enska augnablikið: Hamingjureiturinn
Stórkostleg tölfræði Salah í fyrsta leik
Fjölskylda Jota á Anfield í kvöld
„Maður er búinn að vera á nálum“
Spurningar um Isak tóku yfir fundinn
Gummi Ben og Hjörvar Hafliða fóru að rífast
Enska augnablikið: Eftirminnilegasta lýsing Íslandssögunnar
Nýr framherji Man. United treður með miklum tilþrifum í körfuna
„Gefa áhorfendum innsýn í það sem sérfræðingarnir gera“
Dagskráin: Fyrsti leikur í enska boltanum
Gervigreindin spáir í fyrstu umferðina
Sjáðu upphitunarþátt fyrir enska boltann í heild
Xhaka gerður að fyrirliða tveimur vikum eftir að hann var keyptur
Enska augnablikið: Englar og djöflar
Leoni færist nær Liverpool
Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford
Enski boltinn
Liverpool vinni ekki deildina haldi liðið áfram á þessari braut
Enski boltinn
Markalaust á Villa Park
Enski boltinn
Öll helstu atvikin úr opnunarleiknum: Átti varnarmaður Bournemouth að vera rekinn af velli?
Enski boltinn
„Ég hélt að við værum komin lengra“
Enski boltinn
Richarlison sýndi nýliðunum enga miskun
Enski boltinn
Amorim brattur: „Ég er bjartsýnni“
Enski boltinn
Englarnir frá LA án sigurs í átta leikjum
Fótbolti
Dagskráin: Enski boltinn rúllar í DocZone
Sport
Semenyo tjáir sig: „Fótboltinn sýndi sínar bestu hliðar þegar mest á reyndi“
Enski boltinn
