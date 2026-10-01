Landsréttur taldi það ekki skipta máli hvort ummæli Pálínu Helgu Þórarinsdóttur um Ingó veðurguð hafi verið sett fram í kaldhæðni enda væri ekki hægt að túlka þau á annan veg en að Ingó hefði nauðgað ungum konum og beitt þær ofbeldi. Ummælin voru dæmd dauð og ómerk.
Nú hefur hefur dómur Landsréttar í málinu verið birtur en greint var frá því á Vísi í dag að Landsréttur hefði dæmt ummæli fimmtugrar konu í garð Ingólfs Þórarinssonar, Ingós veðurguðs, dauð og ómerk og gert henni að greiða Ingólfi 350 þúsund krónur auk einnar milljónar króna í málskostnað.
Ummælin sem um ræðir lét konan, hin 51 árs gamla Pálína Helga, falla í athugasemd á Facebook, sem var svar við ummælum manns sem sagði: „Áfram gakk Ingó minn.“
„[Þ]á í að halda áfram að nauðga og beita ungar konur ofbeldi?“ spurði Pálína Helga.
Pálína var í fyrstu sýknuð í Héraðsdómi Reykjavíkur á þeim grundvelli að ummælin rúmuðust innan tjáningarfrelsis hennar og hefðu ekki farið í bága við ærumeiðingaákvæði almennra hegningarlaga. Dómurinn mat ummælin hafa falið í sér gildisdóm frekar en að um staðhæfingu um staðreynd væri að ræða.
Dómur Landsréttar hefur nú verið birtur en hann dæmdi Ingó í vil. Landsréttur mat svo að – þrátt fyrir að líta mætti svo á að ummælin hefðu verið hluti af mikilvægri samfélagsumræðu sem hefði staðið yfir á þessum tíma – væri ekki hægt að skilja þau á annan veg en að með þeim væri því haldið fram að Ingó hefði nauðgað ungum konum og beitt þær ofbeldi.
Þau hefðu því falið í sér staðhæfingu en ekki gildidóm af hálfu Pálínu, og hún hefði ekki reynt að bera sönnur á þær staðhæfingar.
„Þrátt fyrir að [Ingó] væri þjóðþekktur einstaklingur þyrfti hann ekki að þola að vera sakaður opinberlega um alvarlegt refsivert brot án þess að réttmætt tilefni væri til að setja fram slíkar staðhæfingar,“ segir í reifun dómsins. „Breytti engu þar um þótt ummælin hefðu fallið í umræðu um mikilvægt þjóðfélagsmálefni.“
Þá hafi engu skipt að orðin hafi borið merki um „ákveðna kaldhæðni“, eins og Pálína vildi meina. Því féllst Landsréttur á að í hinum umdeildu ummælum hefði falist aðdróttun í garð Ingós um alvarlega refsiverða háttsemi.
Ingólfur hefur áður unnið meiðyrðamál af svipuðum toga þegar hann lagði Sindra Þór Sigríðarson Hilmarsson í Landsrétti, eftir að Héraðsdómur Reykjavíkur hafði sýknað Sindra Þór. Að mati Landsréttar mátti Sindri Þór ekki viðhafa ummæli á borð við „Skemmtikraftur sem hefur stundað það síðastliðin 12-13 ár að ríða börnum.“
Ummæli Sindra Þórs voru dæmd dauð og ómerk. Sindri Þór var dæmdur til að greiða Ingólfi 900 þúsund krónur í miskabætur auk vaxta. Þá var hann dæmdur til að greiða Ingólfi málskostnað.
Þá var þriðja meiðyrðamáli Ingólfs lokið með dómsátt og afsökunarbeiðni Silju Bjarkar Björnsdóttur.