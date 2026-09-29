Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl

Stefán Árni Pálsson er ekki hrifinn af Gerson Rodrigues sóknarmanni Lúxemborgar sem missir af leik kvöldsins við Ísland í Þjóðadeildinni. Farið var yfir málin á leikdag í Lúxemborg.
Rodrigues er í banni og skilorðbundnu fangelsi vegna heimilisofbeldis en hann missti einnig af leik við Ísland fyrir þremur árum vegna vandræða utan vallar. Stefán Árni vandaði honum ekki kveðjurnar.
Guðmundur Benediktsson mætir þá glaður til leiks er Ísland mætir Lúxemborg í Þjóðadeild karla í fótbolta í kvöld. Langvinn símavandræði í Lúxemborg virðast að baki.
Þetta er á meðal þess sem kemur fram í þætti dagsins í Lúxemborg þar sem landsliðið á leik í dag. Gummi fór yfir málin ásamt Kjartani Henry Finnbogasyni og Stefáni Árna en þeir munu fjalla um leikinn á Sýn Sport í kvöld.
Þeir rýndu í leik kvöldsins og spáðu í spilin um það hvaða breytingar verði á liði Íslands frá svekkjandi jafntefli við Eista á laugardaginn.
Þáttinn má sjá í spilaranum að ofan.
Leikur Íslands við Lúxemborg hefst klukkan 18:45 í kvöld og er í beinni og opinni dagskrá á Sýn Sport. Bein útsending hefst klukkan 18:15.