Fótbolti

Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl

Valur Páll Eiríksson skrifar
Gummi Ben, Kjartan Henry og Stefán Árni eru léttir á leikdag.
Gummi Ben, Kjartan Henry og Stefán Árni eru léttir á leikdag. Vísir

Stefán Árni Pálsson er ekki hrifinn af Gerson Rodrigues sóknarmanni Lúxemborgar sem missir af leik kvöldsins við Ísland í Þjóðadeildinni. Farið var yfir málin á leikdag í Lúxemborg.

Rodrigues er í banni og skilorðbundnu fangelsi vegna heimilisofbeldis en hann missti einnig af leik við Ísland fyrir þremur árum vegna vandræða utan vallar. Stefán Árni vandaði honum ekki kveðjurnar.

Klippa: Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl

Guðmundur Benediktsson mætir þá glaður til leiks er Ísland mætir Lúxemborg í Þjóðadeild karla í fótbolta í kvöld. Langvinn símavandræði í Lúxemborg virðast að baki.

Þetta er á meðal þess sem kemur fram í þætti dagsins í Lúxemborg þar sem landsliðið á leik í dag. Gummi fór yfir málin ásamt Kjartani Henry Finnbogasyni og Stefáni Árna en þeir munu fjalla um leikinn á Sýn Sport í kvöld.

Þeir rýndu í leik kvöldsins og spáðu í spilin um það hvaða breytingar verði á liði Íslands frá svekkjandi jafntefli við Eista á laugardaginn.

Þáttinn má sjá í spilaranum að ofan.

Leikur Íslands við Lúxemborg hefst klukkan 18:45 í kvöld og er í beinni og opinni dagskrá á Sýn Sport. Bein útsending hefst klukkan 18:15.

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