Arnar fái silkihanskameðferð: „Um hvað ertu að tala?“

Fyrrverandi landsliðsmaðurinn og sparkspekingurinn Hörður Magnússon segir mjúkum höndum farið um landsliðsþjálfarann Arnar Gunnlaugsson og gerir kröfu um sigur er Ísland mætir Lúxemborg í kvöld.
Ísland mætir Lúxemborg í öðrum leik liðsins í C-deild Þjóðadeildarinnar eftir að hafa gert vonbrigðajafntefli, 1-1, við Eistland á heimavelli í fyrsta leik á laugardag.
Spjót hafa beinst að Arnari Gunnlaugssyni, landsliðsþjálfara, eftir jafntefli helgarinnar og áhersla verið lögð á að sigrar Arnars í starfi séu aðeins þrír talsins.
Hörður var gestur í Morgunútvarpinu á Rás 2 í morgun og ræddi landsleik kvöldsins og vísaði meðal annars til blaðamannafundar gærdagsins í Lúxemborg.
Á fundinum í gær taldi Arnar upp jákvæða hluti frá leiknum við Eistland, sem hafi ekki verið eins slæmur og umræðan segi til um. En að hann skilji að fólk nenni ekki að hlusta á hann telja þá hluti upp, skiljanlegt sé að fólk geri kröfu um úrslit.
„Hann segir á blaðamannafundi í gær að það hafi verið margt jákvætt í leik liðsins [gegn Eistlandi], en að enginn nenni að hlusta á það. Eðlilega. Hann segir að liðið hafi hlaupið og við höfum átt geggjuð augnablik og ég veit ekki hvað. Að sjálfsögðu nennir enginn að tala um það, um hvað ertu að tala?“ sagði Hörður á Rás 2 í morgun.
Þá nefndi Hörður einnig umrætt sigurhlutfall Arnars, sem er ekki hátt, enn sem komið er.
„Það er auðvitað starf landsliðsþjálfarans að setja upp leikplan og fá það besta út úr leikmönnum. Það er vissulega bara einn leikur búinn og þrír leikir eftir af þessum glugga. En þetta er bara ekkert nýtt á hans ferli sem landsliðsþjálfari. Þetta eru þrír sigrar í sextán leikjum,“ segir Hörður og segir einnig:
„Hann er auðvitað vinsæll og opinn og það hjálpar honum mikið í umræðunni en það er farið svolítið mjúkum höndum um hann. annað en þegar Arnar Þór Viðarsson var til dæmis með landsliðið og álitsgjafar hökkuðu hann í spað og vildu reka hann í beinni útsendingu,“ segir Hörður og vísar þar til nafna núverandi landsliðsþjálfara. Arnar Þór stýrði Íslandi aðeins til sex sigra í 32 leikjum sem landsliðsþjálfari.
„Við þurfum að gera kröfur, við erum með hörkuöfluga leikmenn og það þarf að fá það besta út úr þessum leikmönnum. Árangurinn hingað til er bara mjög svipaður og þegar Arnar Þór Viðarsson var með liðið. Betur má ef duga skal,“ segir Hörður.
Hann kveðst þó hafa trú á því að íslenska liðið sýni sitt rétt andlit í kvöld og spáir því 2-0 útisigri.
Ísland mætir Lúxemborg klukkan 18:45 í kvöld og leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport í opinni dagskrá.
Bein útsending hefst klukkan 18:15.