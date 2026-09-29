Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi Árni Sæberg skrifar 29. september 2026 09:04 Aðalmeðferðin hófst klukkan níu. Vísir/Anton Brink Aðalmeðferð er hafin í máli grísks karlmanns sem er ákærður fyrir að drepa portúgalskan karlmann á Kársnesi í Kópavogi í nóvember. Hann er sagður hafa stungið og skorið fórnarlamb sitt á háls. Fórnarlambið er sagt hafa látist vegna meiriháttar blóðmissis. Georgios Ntentes, sem er 31 árs gamall, hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því að hann var handtekinn öðru sinni 10. desember. Hann neitar að hafa ráðið Edilsson Martins Zingara, portúgölskum karlmanni á fimmtugsaldri, bana að Skjólbraut í Kópavogi 28. nóvember í fyrra. Í ákæru á hendur Ntentes segir að hann hafi stungið Zingara þremur stungum í kviðinn með hníf, skorið hann og stungið nokkrum sinnum með egghvössu áhaldi í hálsinn og slegið hann eða þrýst á framanverðan hálsinn. Zingara hafi látist af umfangsmiklu blóðtapi. Fjórar einkaréttarkröfur eru jafnframt gerðar á hendur Ntentes. Þrjár þeirra eru fyrir hönd barna Zingara sem eru á aldrinum sex til sextán ára. Dularfullt mannslát við Skjólbraut í Kópavogi Dómsmál Lögreglumál Mest lesið Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Erlent Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Innlent Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Erlent Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina Erlent Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Innlent Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi Innlent „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ Innlent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Innlent „Sorglegt að þetta sé staðan“ Innlent Segir upp eftir tvær vikur í starfi Innlent Fleiri fréttir „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ „Dýr geta augljóslega ekki sjálf leitað réttar síns“ Segir upp eftir tvær vikur í starfi Lægð upp að landinu og önnur dýpri á morgun Tólf með réttarstöðu sakbornings vegna andláts á Stuðlum Einn stöðvaður sem var að „drifta“ á hringtorgi Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Talsvert fleiri karlar en konur teknir fyrir akstur undir áhrifum „Sorglegt að þetta sé staðan“ Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Einum sleppt úr gæsluvarðhaldi og tveir eftir Gagnrýna harðlega fyrirhugaðar skatta- og gjaldahækkanir Ekið á hjólreiðamann í Kópavogi Reykjanesbraut verður lokað vegna framkvæmda Fella niður rannsókn vegna E. coli-sýkingar á Mánagarði Ný göngubrú vígð Íslenskar jökulár úr geimnum Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Fluttur með þyrlu á slysadeild eftir slys í tengivirki Ekki ákveðið hvort lagareldisfrumvarpið verði endurflutt Símafrí sett en PISA sýnir engin skýr tengsl við betri námsárangur Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir „Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti“ Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Harðari tónn en áður hafi verið sleginn Uppsagnir, undarleg taktík og umtöluð ræða Ekið á fimm ára barn á hjóli Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Sjá meira