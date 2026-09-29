Innlent

Aðal­með­ferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi

Árni Sæberg skrifar
Aðalmeðferðin hófst klukkan níu.
Aðalmeðferðin hófst klukkan níu. Vísir/Anton Brink

Aðalmeðferð er hafin í máli grísks karlmanns sem er ákærður fyrir að drepa portúgalskan karlmann á Kársnesi í Kópavogi í nóvember. Hann er sagður hafa stungið og skorið fórnarlamb sitt á háls. Fórnarlambið er sagt hafa látist vegna meiriháttar blóðmissis.

Georgios Ntentes, sem er 31 árs gamall, hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því að hann var handtekinn öðru sinni 10. desember. Hann neitar að hafa ráðið Edilsson Martins Zingara, portúgölskum karlmanni á fimmtugsaldri, bana að Skjólbraut í Kópavogi 28. nóvember í fyrra.

Í ákæru á hendur Ntentes segir að hann hafi stungið Zingara þremur stungum í kviðinn með hníf, skorið hann og stungið nokkrum sinnum með egghvössu áhaldi í hálsinn og slegið hann eða þrýst á framanverðan hálsinn. Zingara hafi látist af umfangsmiklu blóðtapi.

Fjórar einkaréttarkröfur eru jafnframt gerðar á hendur Ntentes. Þrjár þeirra eru fyrir hönd barna Zingara sem eru á aldrinum sex til sextán ára.

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