Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Freyja Þórisdóttir og Áróra L Davíðsdóttir skrifa 28. september 2026 22:53 Vinnuvél var ekið upp undir brúna. Vísir/Áróra Lokað var fyrir umferð á Kringlumýrarbraut í suður eftir að vinnuvél ók upp undir Bústaðavegsbrúna í kvöld. Engn slys urðu á fólki en lögregla og starfsmenn Vegagerðarinnar skoða vettvang. Umferð hefur verið beint um Hlíðarnar fram hjá Suðurveri og það var einnig settur upp lokunarpóstur við gatnamót Kringlumýrarbrautar og Listabrautar. Að sögn sjónarvotta myndaðist mikil umferð á svæðinu í kjölfar slyssins á tíunda tímanum. Strætisvagnstjórar hafi virst vera í basli með að komast leiðar sinnar í gegnum Hlíðarnar. „Það rakst undir brúna, þetta hérna apparat,“ segir vaktstjóri hjá umferðardeild lögreglunnar sem er á svæðinu en um er að ræða eins konar krana sem er of hár til að vera ekið undir brúna. Veistu meira um málið? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is eða með fréttaskoti hér. Það var verið að vinna að því að skoða vettvang um klukkan hálf ellefu.Vísir/Áróra Lögreglan stýrði enn umferð um svæðið á ellefta tímanum.Vísir/Áróra Lokunarpósti var komið fyrir á gatnamótum Listabrautar og Kringlumýrarbrautar.Vísir/Áróra Lögreglumál Umferð Mest lesið Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Erlent Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Innlent Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Innlent Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Innlent Ekið á fimm ára barn á hjóli Innlent Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Innlent Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Innlent „Sorglegt að þetta sé staðan“ Innlent Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir Innlent Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Erlent Fleiri fréttir Vinnuvél var keyrt upp undir Bústaðavegsbrú Talsvert fleiri karlar en konur teknir fyrir akstur undir áhrifum „Sorglegt að þetta sé staðan“ Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Einum sleppt úr gæsluvarðhaldi og tveir eftir Gagnrýna harðlega fyrirhugaðar skatta- og gjaldahækkanir Ekið á hjólreiðamann í Kópavogi Reykjanesbraut verður lokað vegna framkvæmda Fella niður rannsókn vegna E. coli-sýkingar á Mánagarði Ný göngubrú vígð Íslenskar jökulár úr geimnum Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Fluttur með þyrlu á slysadeild eftir slys í tengivirki Ekki ákveðið hvort lagareldisfrumvarpið verði endurflutt Símafrí sett en PISA sýnir engin skýr tengsl við betri námsárangur Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir „Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti“ Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Harðari tónn en áður hafi verið sleginn Uppsagnir, undarleg taktík og umtöluð ræða Ekið á fimm ára barn á hjóli Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Skil næstu lægðar nálgast Tilkynnt um tvær líkamsárásir Bregðast við skipulögðum árásum og hótunum Góðkunningi lögreglunnar grunaður um líkamsárás Stutt geti verið í kosningar Boðar fyrstu lögin og reglurnar gagnvart gervigreind Sjá meira