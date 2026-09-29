Segir upp eftir tvær vikur í starfi

Framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ hefur sagt upp starfi sínu. Jón var ráðinn tímabundið í stöðuna fyrir um tveimur vikum síðan eftir að Valgerður Rúnarsdóttir hætti störfum í kjölfar deilna innan félagsins.
Þetta staðfestir Jón í samtali við Ríkisútvarpið.
Mikil ólga hefur ríkt innan SÁÁ undanfarna mánuði og hafa ýmsir stjórnendur sagt starfi sínu lausu og gagnrýnt stjórn SÁÁ fyrir meint afskipti af faglegu starfi. Sjúkratryggingar og SÁÁ náðu á dögunum samkomulagi um að endurskoða samning sem var undirritaður á síðasta ári til að styrkja stjónarhætti og skapa skýrari umgjörð um heilbrigðisþjónustu sem félagið heldur úti.
Jón segir í samtali við Rúv að önnur stofnun þurfi að stíga inn í til að bregðast við mönnunarvanda hjá samtökunum. Læknar vilji hafi ekki áhuga á því að stíga inn í deilurnar sem þar ríkja eins og stendur.
Jón segir tíma sinn hjá samtökunum hafa verið vægast sagt krefjandi.
„Grunnvandinn hefur verið sá að læknamönnun er verulega ábótavant og læknar almennt virðast ekki vilja eða hafa þor til að stíga inn í þessar deilur, þrátt fyrir að um viðkvæman hóp skjólstæðinga sé að ræða. Þeir möguleikar sem voru fyrir hendi voru ekki á þann hátt að mér þættu þeir fullnægjandi til að halda þjónustunni áfram í óbreyttu formi,“ er haft eftir honum í umfjöllun Rúv.
Fyrr í þessum mánuði ætlaði embætti landlæknis að loka Vogi ef enginn sérfræðimenntaður lænir myndi gangast við faglegri ábyrgð á starfseminni innan tveggja daga. Þá steig Jón inn í. Jón muni nú vinna upp sinn upssagnarfrest og hefur fulla trú á að SÁÁ finni nýjan lækni innan þess tíma.
Í Morgunblaðinu er haft eftir forstjóra Sjúkratrygginga Íslands, að það sé túlkunaratriði hvort framkvæmdastjórn SÁÁ hafi stigið of fast inn í hlutverk stjórnenda og fagmanna. Breytingar sem stefnt er að innan félagsins felist meðal annars í því að skipa þriggja til fimm manna stjórn yfir heilbrigðisþjónustunni sem verðu að meirihluta skipuð óháðum aðilum. Sjúkratrygginar Íslands og SÁÁ munu hafa samráð um skipunina.