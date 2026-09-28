Tilkynnt um tvær líkamsárásir Lovísa Arnardóttir skrifar 28. september 2026 06:11 Lögreglan sinnti fjölda verkefna. Einn var í nótt eða gærkvöldi handtekinn vegna líkamsárásar í hverfi 105. Greint er frá því í dagbók lögreglu í dag. Þar kemur fram að maðurinn hafi verið vistaður í fangaklefa. Einnig var óskað aðstoðar lögreglu vegna líkamsárásar í hverfi 101. Í dagbók kemur fram að gerandi hafi flúið af vettvangi áður en lögregla kom. Í dagbók kemur einnig fram að óskað hafi verið eftir aðstoð lögreglu í fjölbýlishús í Hafnarfirði vegna mikils samkvæmishávaða. Í dagbók kemur fram að húsráðanda hafi verið gert að lækka og hafa hemil á gestum. Þá var tilkynnt um einstakling í annarlegu ástandi í Breiðholti vegna neyslu vímuefna og lausa hesta fyrir utan girðingu í Grafarholti. Alls gistu fjórir í fangaklefa eftir nóttina samkvæmt dagbók og voru 61 mál skráð í kerfi lögreglunnar frá klukkan 17 til fimm í nótt. Fréttinni hefur verið breytt en fyrst kom fram að lögregla hefði verið kölluð til vegna rifrildis í Konukoti. Samkvæmt upplýsingum frá Konukoti er það ekki rétt. Lögregla hafi dinglað hjá þeim en ekki verið óskað eftir aðstoð þeirra. Leiðrétt klukkan 09:12. Lögreglumál Fíkn Reykjavík Hafnarfjörður Mest lesið Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Innlent Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Innlent Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Erlent „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Innlent Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Erlent Bregðast við skipulögðum árásum og hótunum Innlent Tilkynnt um tvær líkamsárásir Innlent Tvö lík fundin eftir að snjóðflóð lenti á búðum Erlent Skil næstu lægðar nálgast Innlent Vilja formlega afsökun frá Selenskí Erlent Fleiri fréttir Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Skil næstu lægðar nálgast Tilkynnt um tvær líkamsárásir Bregðast við skipulögðum árásum og hótunum Góðkunningi lögreglunnar grunaður um líkamsárás Stutt geti verið í kosningar Boðar fyrstu lögin og reglurnar gagnvart gervigreind Eldur á Hellu Slökkvilið kallað út í Hafnarfjörð Segir merkilegt að einkaskilaboð séu rædd á Alþingi Beitti úðavopni á vegfarendur Sextán ára unglingar sóttir í bæinn eftir afskipti lögreglu Svara verði í hvaða umboði skilaboðin voru send Maður á sextugsaldri með áverka á höfði eftir árás ungmenna Verður gervigreindin mennskari eða fólk eins og gervigreind? Efnahagsmálin, SÁÁ og skítapotturinn á Sprengisandi Skemmtistað lokað í miðborginni vegna fjölda ungmenna Söfnuðu 32 milljónum fyrir langveik börn Tómas kominn aftur til starfa Siðferðislegir hugleysingjar neiti að semja um frið Þyrlan lenti við Hörpu Daði spreytir sig í Gettu betur Ráðherra hafi hrakið hana úr starfi: „Ég mun aldrei gleyma svipnum á Ragnari“ Umdæmin mishrifin af fækkun embætta Tugir mættir til þess að mótmæla ríkisstjórninni Buxnalaus Lalli olli glundroða Þyrlan sótti slasaðan knapa Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Sjá meira