Innlent

Skil næstu lægðar nálgast

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Næsta lægð nálgast brátt með rigningu og tilheyrandi.
Næsta lægð nálgast brátt með rigningu og tilheyrandi. Vísir/Anton Brink

Búast má við því að veður í dag verði svipað og um helgina, norðan strekkingur og vætusamt á Vestfjörðum, annars mun hægari og úrkomulítið og sums staðar all bjart yfir. Seint í nótt mæta skil næstu lægðar að suðurströndinni.

Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofu Íslands. Þar segir að með lægðaskilunum muni fylgja rigning og að á eftir hádegi á morgun geri spár ráð fyrir rigningu um allt land. Á Suðausturlandi er búist við mikilli rigningu.

Jafnframt hlýnar fyrir norðan en hoitastigið syðra verður svipað. Úrkomuminna um kvöldið en á miðvikudaginn er gert ráð fyrir að ný skil komi yfir landið með rigningu nokkuð víða.

Þannig er norðaustan 8-13 og rigning norðvestantil í dag. Hægari breytileg átt í öðrum landshlutum. Styttir upp á Norðaustur- og Austurlandi, en skúrir sunnan heiða síðdegis. Hiti 3 til 12 stig, svalast á Vestfjörðum.

Gengur í austan og suðaustan 10-18 með rigningu í nótt og fyrramálið, en norðaustlægari vestast. Hægari og úrkomuminna um kvöldið. Hiti 6 til 14 stig, svalast á Vestfjörðum.

Veðurhorfur á landinu næstu daga:

Á þriðjudag:

Austan og suðaustan 10-15 og rigning, talsverð eða mikil úrkoma sunnan- og vestanlands. Hiti 6 til 12 stig.

Á miðvikudag:

Austan 8-15 og rigning, talsverð úrkoma á Suðausturlandi og Austfjörðum. Hiti 8 til 14 stig.

Á fimmtudag:

Austlæg og síðar suðlæg átt. Rigning með köflum og hiti 4 til 13 stig, svalast á Vestfjörðum en hlýjast og úrkomulítið norðaustanlands.

Á föstudag:

Suðlæg átt og skúrir, en lengst af þurrt fyrir norðan og austan, heldur kólnandi.

Á laugardag og sunnudag:

Suðvestlæg átt, milt og bjart með köflum, en fremur vætusamt suðvestan- og vestanlands.

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