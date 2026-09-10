Forseti Serbíu rauf þing í gær og boðaði til skyndikosninga 25. október. Hann kennir erlendum öflum um mótmæli ungs fólks gegn spillingu sem hafa verið tíð undanfarin tvö ár.
Ðuro Macut, forsætisráðherra, óskaði eftir því að Aleksandar Vucic, forseti og flokksbróðir hans, ryfi þing og boðaði til kosninga á mánudag. Besta leiðin til þess að draga úr spennu væri að biðja kjósendur um að segja hug sinn.
Vucic varð við þeirri bón í gær. Þá viðurkenndi hann að róstursamt hefði verið í Serbíu að undanförnu en rakti stúdentamótmæla gegn spillingu að stórum hluta til „verulegs inngrips erlendra afla“, að því er segir í frétt evrópska blaðsins Politico.
Mótmælaalda upphófst í Serbíu í kjölfar þess að sextán manns létust þegar steinsteypt skyggni á járnbrautarstöð hrundi í borginni Novi Sad í nóvember árið 2024. Mótmælendur hafa meðal annars krafist þess að einhver axli ábyrgð á harmleiknum. Þeir hafa ennfremur krafist í kosninga í meira en ár.
Vucic forseti hefur setið ýmist sem forseti eða forsætisráðherra Serbíu í tólf ár. Seinna kjörtímabili hans sem forseta á að ljúka á næsta ári og má hann ekki bjóða sig fram aftur. Flokkur hans hefur þegar tilnefnt hann sem forsætisráðherraefni sitt fyrir kosningarnar.
Leiðtogar Evrópusambandsins gagnrýndu harðlega þátttöku ýmissa háttsettra ráðamanna í Serbíu í útför Ratko Mladic, dæmds stríðsglæpamanns úr Bosníustríðinu, fyrr í vikunni. Mladic lést í fangelsi í Hollandi þar sem hann var dæmdur fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyninu á sínum tíma.
Serbía hefur stöðu umsóknarríkis hjá Evrópusambandinu en umsóknin hefur verið á ís undanfarin ár vegna áhyggna sumra aðildarríkja af stöðu réttarríkisins í landinu og andstöðu þess við að gera Rússa ábyrga fyrir innrás sinni í Úkraínu.
Í kosningum sem fóru fram árið 2023 sakaði stjórnarandstaðan Vucic og stjórnarflokk hans um kosningasvik.