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Leik lokið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stór­sigri Þróttar

Þorsteinn Hjálmsson skrifar
Bríet Fjóla var frábær í liði Þróttar í dag og skoraði þrennu. Hér er hún með bikarmeistaratitilinn á dögunum eftir að Þróttur hafði betur gegn Grindavík/Njarðvík í úrslitaleik á Laugardalsvelli.
Bríet Fjóla var frábær í liði Þróttar í dag og skoraði þrennu. Hér er hún með bikarmeistaratitilinn á dögunum eftir að Þróttur hafði betur gegn Grindavík/Njarðvík í úrslitaleik á Laugardalsvelli. Vísir/Hulda Margrét

Svo til nýkrýndir bikarmeistarar Þróttar Reykjavíkur völtuðu yfir Stjörnuna er liðin mættust í efri hluta Bestu deildar kvenna í dag. Lokatölur 5-1 Þrótti í vil. Bríet Fjóla Bjarnadóttir skoraði þrennu í leiknum.

Með tveimur mörkum frá Bríeti Fjólu Bjarnadóttur og einu frá Katie Cousins voru Þróttarar þremur mörkum yfir í hálfleik, mun betra liðið og leiknum í raun lokið þó enn ætti eftir að spila seinni hálfleikinn.

Snemma í seinni hálfleik varð leikmaður Þróttara, Rósey Björgvinsdóttir, hins vegar fyrir því óláni að skora sjálfsmark og veita Stjörnukonum líflínu. Í smástund.

Aðeins rúmum fjórum mínútum eftir sjálfsmark Róseyar fullkomnaði Bríet Fjóla hins vegar þrennu sína er hún kom Þrótturum 4-1 yfir og skömmu seinna bætti Mist Funadóttir við fimmta marki liðsins. 

Með sigrinum lyftir Þróttur sér upp fyrir Stjörnuna í 4.sæti Bestu deildarinnar á betra markahlutfalli en liðin eru með jafnmörg stig, alls 26 talsins þegar að þrjár umferðir eru eftir af deildinni. Fjögur stig eru upp í ÍBV í þriðja sæti deildarinnar. 

Nánari umfjöllun um leikinn sem og viðtöl birtast hér á Vísi seinna í dag.

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