Svo til nýkrýndir bikarmeistarar Þróttar Reykjavíkur völtuðu yfir Stjörnuna er liðin mættust í efri hluta Bestu deildar kvenna í dag. Lokatölur 5-1 Þrótti í vil. Bríet Fjóla Bjarnadóttir skoraði þrennu í leiknum.
Með tveimur mörkum frá Bríeti Fjólu Bjarnadóttur og einu frá Katie Cousins voru Þróttarar þremur mörkum yfir í hálfleik, mun betra liðið og leiknum í raun lokið þó enn ætti eftir að spila seinni hálfleikinn.
Snemma í seinni hálfleik varð leikmaður Þróttara, Rósey Björgvinsdóttir, hins vegar fyrir því óláni að skora sjálfsmark og veita Stjörnukonum líflínu. Í smástund.
Aðeins rúmum fjórum mínútum eftir sjálfsmark Róseyar fullkomnaði Bríet Fjóla hins vegar þrennu sína er hún kom Þrótturum 4-1 yfir og skömmu seinna bætti Mist Funadóttir við fimmta marki liðsins.
Með sigrinum lyftir Þróttur sér upp fyrir Stjörnuna í 4.sæti Bestu deildarinnar á betra markahlutfalli en liðin eru með jafnmörg stig, alls 26 talsins þegar að þrjár umferðir eru eftir af deildinni. Fjögur stig eru upp í ÍBV í þriðja sæti deildarinnar.
Nánari umfjöllun um leikinn sem og viðtöl birtast hér á Vísi seinna í dag.