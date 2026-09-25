Jason Knight, einn af lærisveinum Heimis Hallgrímssonar í írska landsliðinu í fótbolta, segir að í sínum huga ætti leikurinn við Ísrael í Þjóðadeildinni á sunnudag ekki að fara fram. Hann muni harka af sér en geðjast augljóslega ekki að mæta Ísraelsmönnum.
Heimir sagði í síðustu viku að mörgum leikmanna sinna þætti óþægilegt að þurfa að spila við Ísrael. Heimir lét hafa eftir sér að Írar væru „ekki að spila með þjóðarmorði heldur gegn þjóðarmorði“, til að verja þá ákvörðun að liðið ætlaði ekki að sniðganga leikina, en ísraelska knattspyrnusambandið sakaði þá Heimi um „hræsni og heimsku“.
Eftir tapið gegn Kósovó í gærkvöld hefur Knight nú stigið fram og sagt berum orðum að hann myndi helst vilja að enginn leikur yrði við Ísrael.
„Sjáið til, þetta er erfitt. Ég held augljóslega að leikurinn ætti ekki að fara fram en hann fer fram. Við munum ræða þetta betur og hvað það þýðir, við munum ræða málin saman sem hópur og halda áfram þaðan,“ sagði Knight.
Jason Knight on Israel: ‘I don’t think the game should be going ahead’ https://t.co/k8M0BGDnug— Irish Independent (@Independent_ie) September 25, 2026
Jason Knight on Israel: ‘I don’t think the game should be going ahead’ https://t.co/k8M0BGDnug
„Ég er nokkuð reyndur. Enginn okkar hefur gengið í gegnum svona aðstæður áður en ég vil meina að ég sé reyndur, harður af mér og geti komist í gegnum flest og það er það sem ég mun reyna að gera.
Ég mun reyna að einbeita mér að fótboltanum eins mikið og ég get. Ég mun gefa mína sýn og hugsanir um þetta þegar ég tel það viðeigandi, en ég mun reyna að einbeita mér að fótboltanum eins mikið og mögulegt er,“ sagði Knight.
„Það er augljóslega mikið rætt og með réttu um þær aðstæður sem við erum í. Við munum reyna að fara yfir þennan leik fljótt og við munum ræða það sem er framundan, leikina gegn Ísrael, og við höldum áfram þaðan.
Þetta er augljóslega meira sviðsljós og ekki einblínt á fótboltann sjálfan. Þetta er mjög, mjög óvenjulegt og enginn okkar hefur lent í svona aðstæðum áður svo við erum líka að læra jafnóðum. Þannig að við munum ræða saman sem hópur og sjá hver er besta leiðin fram á við,“ sagði Knight.