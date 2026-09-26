„Láta kné fylgja kviði og keyra dálítið á þá“ Andri Broddason skrifar 26. september 2026 17:11 Sjáskot/Vísir Kjartan Atli Kjartansson, Bjarni Guðjónsson og Kári Ármansson ræddu um leikinn milli Íslands og Eistlands í hálfleik. Bjarni Guðjónsson vildi fá meiri ákefð í íslenska liðið og telur hann að Ísland geti unnið leikinn stórt. Bjarni Guðjónsson hefur miklar væntingar til landsliðsins og vill fá meiri mörk í leikinn. „Ég hefði viljað sjá meira og mark jafnvel fyrr. En nú er búið að brjóta ísinn og við erum komin með þetta mark. Nú væri rosalega gaman að sjá einbeitinguna í lagi og áræðnina koma af enn meiri krafti. Láta kné fylgja kviði í þessu núna og keyra dálítið á þá.“ Klippa: Bjarni Guðjónsson vill meiri ákefð í seinni hálfleik Eftir að Ísland komst yfir róaðist liðið og ákefðin minnkaði og vill Bjarni ekki að það haldi áfram í seinni hálfleik. „Liðið sem við erum að mæta núna er að gefa færi á sér. Förum bara og tökum það, það væri rosalega gaman. Fótbolti Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Ísland - Eistland 1-1 | Svekkjandi jafntefli fyrir Ísland Fótbolti Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu Fótbolti Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Fótbolti Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Fótbolti „Stoltur af henni og hún á þetta mjög mikið skilið“ Sport Haaland mætir ekki í viðtal eftir tíðindi dagsins Sport Úrvalsdeildarfélög undirbúa málsókn gegn City Sport Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Fótbolti Allt vitlaust á landsliðsæfingu þegar ungir mættu gömlum Sport Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Láta kné fylgja kviði og keyra dálítið á þá“ Sjáðu mörk úr leik Íslands og Eistlands ásamt vítavörslu Hákons Ísland - Eistland | Nýtt upphaf í Þjóðadeildinni Byrjunarlið Íslands gegn Eistlandi: Stefán Teitur og Daníel í hjartanu - Orri fremstur Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn „Held að það sé ekki mikið vesen“ Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Lítur til Svía: „Þetta getur gefið þér helling“ „Ekkert feimnir að tala um það“ Ætlar ekki sömu leið og Óskar Hrafn: „Væri óskandi“ Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ „Höfum talað digurbarkalega um það“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Lærisveinn Heimis tók af skarið: „Leikurinn við Ísrael ætti ekki að fara fram“ Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Umfjöllun: Ísland - Frakkland 1-1 | Draumamark Daníels og eitt stig Kósíheit inni og volg mjólk eftir æfingu: „Galið að skjóta svona á okkar kynslóð“ Arnar og Orri sátu fyrir svörum daginn fyrir fyrsta leik Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Mattías Kjeld valdi KR Sjáðu mörkin í Osló og Dorgu nota Ödegaard eins og hundasleða Kominn fram úr Zlatan og Ronaldo Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt „Maður verður með hjartað í buxunum næstu tvær helgar“ Sjá meira