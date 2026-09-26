Fótbolti

„Láta kné fylgja kviði og keyra dá­lítið á þá“

Andri Broddason skrifar
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Sjáskot/Vísir

Kjartan Atli Kjartansson, Bjarni Guðjónsson og Kári Ármansson ræddu um leikinn milli Íslands og Eistlands í hálfleik. Bjarni Guðjónsson vildi fá meiri ákefð í íslenska liðið og telur hann að Ísland geti unnið leikinn stórt.

Bjarni Guðjónsson hefur miklar væntingar til landsliðsins og vill fá meiri mörk í leikinn.

„Ég hefði viljað sjá meira og mark jafnvel fyrr. En nú er búið að brjóta ísinn og við erum komin með þetta mark. Nú væri rosalega gaman að sjá einbeitinguna í lagi og áræðnina koma af enn meiri krafti. Láta kné fylgja kviði í þessu núna og keyra dálítið á þá.“

Klippa: Bjarni Guðjónsson vill meiri ákefð í seinni hálfleik

Eftir að Ísland komst yfir róaðist liðið og ákefðin minnkaði og vill Bjarni ekki að það haldi áfram í seinni hálfleik.

„Liðið sem við erum að mæta núna er að gefa færi á sér. Förum bara og tökum það, það væri rosalega gaman.

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