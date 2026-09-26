„Ekkert feimnir að tala um það“

Guðlaugur Victor Pálsson er klár í slaginn fyrir komandi landsleiki. Ísland mætir Eistlandi á Laugardalsvelli í dag og klár krafa um sigur.
Guðlaugi líst sérlega vel á komandi landsleikjahlé og leikina sem fram undan eru. Ísland mætir Eistlandi í dag, á svo útileik við Lúxemborg, mætir því næst Búlgörum heima og að lokum Eistlandi aftur úti.
„Jú, bara mjög vel. Það er gott að vera í þessum hópi. Þetta er frábær hópur, frábær dýnamík. Við erum allir mjög góðir vinir þannig að þetta verður bara stemning,“ segir Guðlaugur Victor.
Eftir að hafa aðeins fagnað þremur sigrum í 13 leikjum í stjórnartíð Arnars Gunnlaugssonar sé kjörið tækifæri að fjölga þeim sigrum til muna. Stefnan er skýr: að vinna riðilinn.
„Jú jú, og það er markmið okkar og við erum ekkert feimnir við að tala um það. Klárlega, þú veist, þetta er alveg rétt sem þú varst að segja. Og við erum á vegferð og vonandi getum við núna byrjað hér í þessu verkefni að vinna þennan riðil, að við viljum vinna þennan riðil og komast aftur í B-deildina.“
Leikur Íslands og Eistlands er klukkan 16:00 á Laugardalsvelli í dag. Hann verður sýndur beint á Sýn Sport í opinni dagskrá.