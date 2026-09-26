Byrjunarlið Íslands fyrir fyrsta leik liðsins í C-deild Þjóðadeildarinnar gegn Eistlandi á Laugardalsvelli hefur verið opinberað. Stefán Teitur Þórðarson og Daníel Leó Grétarsson mynda hjarta varnarlínunnar hjá Íslandi. Orri Steinn spilar sinn fyrsta keppnisleik fyrir Ísland í rúmt eitt og hálft ár.
Flautað verður til leiks klukkan fjögur en íslenska landsliðið ætlar sér toppsæti riðilsins sem inniheldur auk Eistland lið Búlgaríu og Lúxemborg.
Hákon Rafn Valdimarsson tekur sér stöðu í marki Íslands í leiknum í fjarveru Elíasar Rafns Ólafssonar.
Stefán Teitur Þórðarson, sem er að upplagi miðjumaður, tekur stöðuna í hjarta varnarinnar ásamt Daníel Leó Grétarssyni og í bakvarðastöðunum eru þeir Mikael Egill Ellertsson og Guðlaugur Victor Pálsson
Á þriggja manna miðju er að finna Albert Guðmundsson, Hákon Arnar Haraldsson og Ísak Bergmann Jóhannesson.
Í fremstu víglínu eru Jón Dagur Þorsteinsson og Andri Lucas Guðjohnsen á köntunum. Fyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson leiðir línuna.
Leikur Íslands og Eistlands hefst klukkan fjögur er sýndur í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn Sport. Upphitun hefst klukkan korter yfir þrjú.