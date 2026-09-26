„Held að það sé ekki mikið vesen“

Jón Dagur Þorsteinsson hlakkar til komandi leikja íslenska landsliðsins og segir klárt að liðið ætli sér að fjölga sigurleikjum. Eistland er fyrsta verkefnið á Laugardalsvelli í dag.
Ísland er í fyrsta skipti í sögunni í C-deild Þjóðadeildarinnar eftir að hafa verið tvö ár í A-deild og eitt í B-deild. Íslenska liðið er efst á styrkleikalista FIFA af liðum riðilsins og markmiðið skýrt.
Vinna á riðilinn og vinna flesta ef ekki alla leikina.
„Jú, algjörlega. Það er kominn tími til að við förum að vinna fleiri leiki og eins og þú segir, í fyrsta skipti í C-deild en þótt að Þjóðadeildin sé nú ekki gömul þannig að, en hérna, auðvitað viljum við ekki vera í C-deild og ég held að það sé frekar augljóst að við stefnum á að koma okkur hærra og eins og þú segir, ekki búin að vinna nógu marga leiki og ætlum að breyta því,“ segir Jón Dagur meðal annars í viðtali við Sýn Sport.
Ísland mætir fyrst Eistlandi hér heima í dag, svo Lúxemborg úti, því næst Búlgaríu hér heima og loks Eistlandi úti.
Fjórir leikir á ellefu dögum. Er ekkert mál fyrir alla í þessum hópi að ætla bara að fara að byrja fjóra leiki á svona stuttum tíma?
„Nei, ég held að það sé nú ekkert eitthvað stórmál. Við erum með góðan og breiðan hóp þannig að þú veist, þannig að ég held að það sé bara nú ekki mikið vesen.“
Leikur Íslands og Eistlands er klukkan 16:00 á Laugardalsvelli í dag. Hann verður sýndur beint á Sýn Sport í opinni dagskrá.