Fótbolti

Arnar og Orri sátu fyrir svörum daginn fyrir fyrsta leik

Sindri Sverrisson skrifar
Eitt og hálft ár er liðið síðan Orri Steinn Óskarsson spilaði síðast mótsleik fyrir íslenska landsliðið. Það var gegn Kósovó í mars 2025, í fyrstu leikjunum undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar sem gerði Orra að fyrirliða. Hann glímdi við meiðsli síðasta haust, í undankeppni HM.
Eitt og hálft ár er liðið síðan Orri Steinn Óskarsson spilaði síðast mótsleik fyrir íslenska landsliðið. Það var gegn Kósovó í mars 2025, í fyrstu leikjunum undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar sem gerði Orra að fyrirliða. Hann glímdi við meiðsli síðasta haust, í undankeppni HM. Getty/Alex Nicodim

Þjálfarinn Arnar Gunnlaugsson og fyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson sátu fyrir svörum á blaðamannafundi í dag fyrir fyrsta leik Íslands á nýrri leiktíð í Þjóðadeildinni í fótbolta. Bein útsending var á Vísi.

Ísland mætir Eistlandi á Laugardalsvelli á morgun klukkan 16, í fyrsta leiknum í sínum riðli í C-deild Þjóðadeildarinnar. Lúxemborg og Búlgaría eru einnig í sama riðli. 

Ljóst er að sigur í riðlinum myndi hjálpa Íslandi mikið í baráttunni um sæti á næsta stórmóti, EM 2028 í Bretlandi og Írlandi.

Upptöku frá blaðamannafundinum og spjalli við Orra Stein eftir fundinn má sjá í spilaranum hér að neðan.

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