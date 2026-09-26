Lítur til Svía: „Þetta getur gefið þér helling“

Daníel Leó Grétarsson mun að öllum líkindum byrja í vörn Íslands sem mætir Eistlandi í fyrsta leik í C-deild Þjóðadeildarinnar. Hann gerir kröfu um sigur.
Ísland hefur unnið þrjá leiki af þeim þrettán sem Arnar Gunnlaugsson hefur verið við stjórnvölin, tvo gegn Aserum í undankeppni HM og einn æfingaleik gegn Skotum. Nú sé kominn tími til að fjölga sigrunum.
„Já, hundrað prósent. Auðvitað værum við alveg til í að vera búnir að vinna fleiri leiki en mér finnst frammistaðan hafa verið góð, en erum ekki að skila úrslitum. Það er bara ekki nóg í þessum hérna alþjóðlega bolta,“
„Þú þarft líka að skila stigunum í bankann og þegar það kemur ekki þá er þetta þreytandi strax. En við ætlum okkur að toppa þennan riðil og gefa okkur alla fram,“ segir Daníel Leó.
Þá getur árangur í Þjóðadeildinni skipt máli. Svíum gekk hræðilega í undankeppni HM en fengu sæti í umspili um HM-sæti, sem þeir svo tryggðu sér, vegna árangurs í Þjóðadeildinni.
Leikirnir skipta því töluverðu máli.
„Já, akkúrat. Þetta er orðið svolítið flókið dæmi hjá UEFA og það eru ekkert margir sem að vita hversu mikið þetta getur gefið þér,“ segir Daníel og bætir við:
„Þetta getur gefið þér helling eins og við sáum með Svíþjóð sem spiluðu ekkert sérstaklega í riðlinum og komust svo í gegnum þetta umspil á HM,“
„Við sjáum það alveg fyrir okkur að þetta geti gefið okkur alveg helling ef að við náum að sigra riðilinn og það sem við ætlum okkur að gera.“
Leikur Íslands og Eistlands er klukkan 16:00 á Laugardalsvelli í dag. Hann verður sýndur beint á Sýn Sport í opinni dagskrá.