„Við eigum að vinna þessa leiki“ Gunnar Berg Stefánsson skrifar 26. september 2026 19:38 Andri Lucas Guðjohnsen skoraði eina mark Íslands í leiknum. Anton/Vísir Andri Lucas Guðjohnsen var svekktur eftir 1-1 jafntefli Íslands gegn Eistlandi á Laugardalsvelli. „Já, mér fannst allavega að við eigum að vinna þessa leiki, sérstaklega ef við ætlum að vinna riðilinn. Bara svekkjandi og ekki nægilega gott.“ Ísland fór með forystu inn í hálfleikinn en tókst ekki að bæta við öðru marki þrátt fyrir að komast í góðar stöður. „Við vorum að komast í góðar stöður fannst mér, eða held ég, í seinni hálfleik líka. Spiluðum ágætlega, vorum í fínu flæði en þegar við komumst í þessar stöður náðum við ekki að ná þessari síðustu sendingu eða koma boltanum í netið og það er svo mikilvægt að skora annað, þriðja markið í þessum leikjum.“ Eistland jafnaði metin í seinni hálfleik og Andri sagði einbeitinguna hefði mögulega skort í jöfnunarmarki Eista. „Ég veit það ekki. Við þurfum að fara yfir þetta betur eftir leik sem lið, sem við munum gera, en þetta mark sem við fáum á okkur eftir innkast er mögulega bara við ekki nógu einbeittir. Fókusinn var ekki 100% til staðar þegar þeir skora.“ Andri sagði þó ýmislegt jákvætt hægt að taka með í næsta leik gegn Lúxemborg. „Það jákvæða er að við skoruðum gott mark og vorum ágætir á boltanum, ágætis færi, hefðum getað skorað fleiri en eitt mark í dag, bara áfram gakk.“ Fótbolti Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Fótbolti Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu Fótbolti Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Fótbolti Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Fótbolti „Stoltur af henni og hún á þetta mjög mikið skilið“ Sport Haaland mætir ekki í viðtal eftir tíðindi dagsins Sport Úrvalsdeildarfélög undirbúa málsókn gegn City Sport Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Fótbolti Allt vitlaust á landsliðsæfingu þegar ungir mættu gömlum Sport Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Við eigum að vinna þessa leiki“ Lúxemborg á toppi íslenska riðilsins Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig „Úrslitin eru vonbrigði og leikurinn vonbrigði“ „Það erfiðasta í fótbolta er að skora mörk“ „Láta kné fylgja kviði og keyra dálítið á þá“ Sjáðu mörk úr leik Íslands og Eistlands ásamt vítavörslu Hákons Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Byrjunarlið Íslands gegn Eistlandi: Stefán Teitur og Daníel í hjartanu - Orri fremstur Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn „Held að það sé ekki mikið vesen“ Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Lítur til Svía: „Þetta getur gefið þér helling“ „Ekkert feimnir að tala um það“ Ætlar ekki sömu leið og Óskar Hrafn: „Væri óskandi“ Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ „Höfum talað digurbarkalega um það“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Lærisveinn Heimis tók af skarið: „Leikurinn við Ísrael ætti ekki að fara fram“ Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Umfjöllun: Ísland - Frakkland 1-1 | Draumamark Daníels og eitt stig Kósíheit inni og volg mjólk eftir æfingu: „Galið að skjóta svona á okkar kynslóð“ Arnar og Orri sátu fyrir svörum daginn fyrir fyrsta leik Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Sjá meira