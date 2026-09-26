Fótbolti

„Við eigum að vinna þessa leiki“

Gunnar Berg Stefánsson skrifar
Andri Lucas Guðjohnsen skoraði eina mark Íslands í leiknum.
Andri Lucas Guðjohnsen skoraði eina mark Íslands í leiknum. Anton/Vísir

Andri Lucas Guðjohnsen var svekktur eftir 1-1 jafntefli Íslands gegn Eistlandi á Laugardalsvelli.

„Já, mér fannst allavega að við eigum að vinna þessa leiki, sérstaklega ef við ætlum að vinna riðilinn. Bara svekkjandi og ekki nægilega gott.“

Ísland fór með forystu inn í hálfleikinn en tókst ekki að bæta við öðru marki þrátt fyrir að komast í góðar stöður.

„Við vorum að komast í góðar stöður fannst mér, eða held ég, í seinni hálfleik líka. Spiluðum ágætlega, vorum í fínu flæði en þegar við komumst í þessar stöður náðum við ekki að ná þessari síðustu sendingu eða koma boltanum í netið og það er svo mikilvægt að skora annað, þriðja markið í þessum leikjum.“

Eistland jafnaði metin í seinni hálfleik og Andri sagði einbeitinguna hefði mögulega skort í jöfnunarmarki Eista.

„Ég veit það ekki. Við þurfum að fara yfir þetta betur eftir leik sem lið, sem við munum gera, en þetta mark sem við fáum á okkur eftir innkast er mögulega bara við ekki nógu einbeittir. Fókusinn var ekki 100% til staðar þegar þeir skora.“

Andri sagði þó ýmislegt jákvætt hægt að taka með í næsta leik gegn Lúxemborg.

„Það jákvæða er að við skoruðum gott mark og vorum ágætir á boltanum, ágætis færi, hefðum getað skorað fleiri en eitt mark í dag, bara áfram gakk.“

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