Stressandi dagur: „Gerðist mjög seint“

Daníel Leó Grétarsson fagnar nýrri áskorun hjá AGF í Danmörku eftir streitumikinn lokadag félagsskiptagluggans. Skipti hans til félagsins frá Sönderjyske gengu í gegn á ögurstundu.
Daníel Leó hefur leitt vörn Sönderjyske með ágætum undanfarin ár og verið orðaður við önnur lið reglulega. Hann hafði greint félaginu frá því að hann vildi reyna fyrir sér annars staðar og félagið tók ágætlega í þá beiðni að komast burt, svo lengi sem verðmiði þess yrði virtur.
Útlit var hins vegar orðið fyrir að Daníel Leó kæmist ekki neitt, þar til Danmerkurmeistarar AGF kláruðu samninga á lokadegi félagsskiptagluggans.
Daníel kann vel við sig í Árósum.
„Mjög vel. Auðvitað er ég ekki búinn að vera þarna lengi. Þetta gerðist seint á gluggadegi og lengi vel hélt ég að ég væri ekki að fara neitt. En þetta gekk á endanum og ég er mjög sáttur að vera kominn þangað,“ segir Daníel Leó. Dagurinn var því skrautlegur.
„Já, það má segja það. Þetta gerðist mjög seint á deginum og ég var bara mættur þarna nokkrum tímum fyrir lokun. En eins og ég segi, er mjög ánægður að þetta hafi gengið upp.“
Þannig að þetta var strax eitthvað sem að heillaði og þig langaði að gera?
„Já, í aðstæðunum sem ég var í þarna. Við vorum búin að vera mjög hreinskilnir við hvort annað, ég og klúbburinn. Þeir vissu að ég vildi fara og fá nýja áskorun og var löngu búinn að segja þeim það,“
„Þeir voru sáttir með það, svo lengi sem að þeir fengu það sem þeir vildu fyrir mig. Ég held bara að báðir klúbbar hafi gengið út úr þessu bara mjög ánægðir og þá er ég ánægður líka.“
AGF vann óvænt danska meistaratitilinn í fyrra og sem var langt fram úr væntingum. Liðinu hefur gengið illa að fylgja því eftir á yfirstandandi leiktíð og hefur enn ekki unnið leik. Það er með fimm stig eftir níu leiki í ellefta og næsta neðsta sæti.
„Já, það er oft á seinni tímabili þegar liðið er kannski ekki vant því að vera í Evrópu eftir að hafa spilað aðeins yfir getu árið á undan,“
„Þá alltaf smá áskorun að koma inn í þetta. En við förum ekkert að panikka eitthvað og ég held þetta sé á uppleið. Ég hlakka bara til að komast aftur og gera mína hluti þar,“ segir Daníel Leó.
Fleira kemur fram í viðtalinu við Daníel sem sjá má í spilaranum.
Daníel er hluti af íslenska landsliðinu sem mætir Eistlandi í fyrsta leik í Þjóðadeildinni á Laugardalsvelli á morgun.
Leikur Íslands og Eistlands hefst klukkan 16:00 á morgun og verður í beinni og opinni dagskrá á Sýn Sport.
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