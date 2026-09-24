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Kósovó - Ír­land 1-0 | Heimir og fé­lagar byrja á tapi í Kosovo

Stefán Árni Pálsson skrifar
Heimir virkar ekki sáttur með úrslitin.
Heimir virkar ekki sáttur með úrslitin. Vísir/Ben McShane/ Getty Images

Heimir Hallgrímsson og írska landsliðið urðu að sætta sig við 1-0 tap gegn Kosovo í fyrsta leik sínum í B-deild Þjóðadeildar UEFA í kvöld.

Leikurinn fór fram á Fadil Vokrri-vellinum í Pristina og var lengi markalaus.

Írar áttu erfitt með að skapa sér afgerandi færi og heimamenn voru hættulegri þegar leið á leikinn. Eina mark leiksins kom á 83. mínútu þegar fyrirliðinn Vedat Muriqi skallaði boltann í netið af stuttu færi. Markið stóð eftir VAR-skoðun.

Þar með fór fyrsta keppnisferð Heimis í Þjóðadeildinni með Írland af stað með tapi.

Írar þurfa þó ekki að bíða lengi eftir næsta leik. Þeir mæta Ísrael í Debrecen í Ungverjalandi á sunnudag, en mikil umræða hefur verið í kringum þann leik síðustu daga.

Heimir hefur sjálfur verið mikið í fréttum í aðdraganda leikjanna eftir ummæli sín um Ísrael.

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