Heimir Hallgrímsson og írska landsliðið urðu að sætta sig við 1-0 tap gegn Kosovo í fyrsta leik sínum í B-deild Þjóðadeildar UEFA í kvöld.
Leikurinn fór fram á Fadil Vokrri-vellinum í Pristina og var lengi markalaus.
Írar áttu erfitt með að skapa sér afgerandi færi og heimamenn voru hættulegri þegar leið á leikinn. Eina mark leiksins kom á 83. mínútu þegar fyrirliðinn Vedat Muriqi skallaði boltann í netið af stuttu færi. Markið stóð eftir VAR-skoðun.
Þar með fór fyrsta keppnisferð Heimis í Þjóðadeildinni með Írland af stað með tapi.
Írar þurfa þó ekki að bíða lengi eftir næsta leik. Þeir mæta Ísrael í Debrecen í Ungverjalandi á sunnudag, en mikil umræða hefur verið í kringum þann leik síðustu daga.
Heimir hefur sjálfur verið mikið í fréttum í aðdraganda leikjanna eftir ummæli sín um Ísrael.