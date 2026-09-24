Landsliðin flúðu haustlægðina

Karlalandslið Íslands flúði fyrstu haustlægð ársins og æfði innanhúss í Miðgarði í Garðabæ í morgun. U21 landsliðið gerði slíkt hið sama.
Þjálfarar liðanna ákváðu ásamt KSÍ að færa æfingar dagsins inn fyrir hússins dyr sökum rigningar og roks sem óð yfir höfuðborgarsvæðið.
A-landsliðið fór í Miðgarð í Garðabæ og æfði þar í morgun á meðan U21 árs landsliðið æfði í Egilshöll í Grafarvogi.
U21 árs landsliðið verður fyrra til að stíga á völlinn er liðið mætir Frakklandi í undankeppni EM U21 sem fram fer á næsta ári.
A-landsliðið mætir Eistlandi í fyrsta leik í Þjóðadeildinni á Laugardalsvelli á laugardaginn kemur.
Frítt er inn á leik U21 árs landsliðsins sem fram fer á Pepsí-vellinum, heimavelli Þróttar, klukkan 15:00 á morgun. Sá leikur verður í beinni útsendingu á Sýn Sport.
Hákon Rafn Valdimarsson er laus við meiðsli og klár í slaginn fyrir komandi landsleiki Íslands í Þjóðadeildinni. Leiða má að því líkur að hann standi milli stanganna í leikjunum fjórum í fjarveru Elíasar Rafns Ólafssonar.
Kristall Máni Ingason er himinlifandi að vera með íslenska landsliðinu fyrir komandi leiki í Þjóðadeildinni. Hann er orðinn fastamaður í hópnum og nýtur þess vel.
„Þarf ekki að hafa varnarskóla frekar en tækniskóla?“ spyr Guðlaugur Victor Pálsson og hlær. Hann hefur sterkar skoðanir á varnarhluta íslenska landsliðsins og framtíðarhorfum hvað það varðar. Varnarmenn séu í útrýmingarhættu.
Varnarlína landsliðsins er mörgum hugleikin fyrir komandi landsleiki Íslands í Þjóðadeild karla í fótbolta. Vísir ræddi við tvo leikmenn sem manna líklega öftustu línu í komandi leikjum.
Breytingar eru hjá Hannover 96, félagi Stefáns Teits Þórðarsonar, sem skipti um þjálfara í gær. Stefán, sem er fyrirliði liðsins, var á ferðalagi til Íslands og mun því ekki hitta þjálfarann fyrr en um miðjan næsta mánuð.