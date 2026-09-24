Strákarnir í íslenska U21-landsliðinu eiga fyrir höndum tvo hörkuleiki á heimavelli í undankeppni EM og er ókeypis aðgangur á leikina, í boði bakhjarla Knattspyrnusambands Íslands.
Ísland mætir stjörnum prýddu liði Frakklands í fyrri leiknum, á morgun klukkan 15 á Þróttarvelli.
Í franska hópnum eru leikmenn á borð við Mathys Tel úr Tottenham og Ethan Mbappé, litla bróður Kylians, sem er liðsfélagi Hákonar Arnars Haraldssonar hjá Lille.
Leny Yoro, miðvörður Manchester United, var einnig í hópnum en hefur nú verið færður upp í A-landsliðið í stað Ibrahima Konaté sem er meiddur.
Ísland var afar nálægt því að ná í stig gegn Frökkum á útivelli í vor en tapaði 2-1, þar sem Daníel Tristan Guðjohnsen skoraði mark Íslands úr víti.
U21-hópur Íslands:
Daníel er aftur í U21-hópnum núna sem og leikmenn á borð við framherjann Viktor Bjarka Daðason, sem slegið hefur í gegn með FC Kaupmannahöfn, Benoný Breka Andrésson markametshafa í efstu deild hér á landi, Eggert Aron Guðmundsson úr Brann og markvörðinn Lúkas Blöndal Petersson sem er á mála hjá Hoffenheim.
Ísland mætir svo Sviss næsta þriðjudag, einnig klukkan 15 á Þróttarvellinum. Ísland er í baráttu við Sviss um 2. sæti riðilsins sem dugar til umspils um að komast í lokakeppni EM. Sigurlið riðilsins fer beint á EM.
Frakkland er með 16 stig í efsta sæti, eftir sex leiki, en Sviss er með 14 stig og Ísland 11, eftir sjö leiki af tíu. Færeyjar eru svo með 9 stig í 4. sæti, Lúxemborg með 4 stig og Eistland 2.
Leikur Íslands og Frakklands er klukkan 15:00 á morgun og verður sýndur beint á Sýn Sport. Leikur Íslands og Sviss á þriðjudaginn klukkan 15 er einnig á Sýn Sport.