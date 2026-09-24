Fótbolti

Ó­keypis að sjá vonar­stjörnur Ís­lands og Frakk­lands

Sindri Sverrisson skrifar
Daníel Tristan Guðjohnsen og Tottenham-maðurinn Mathys Tel verða á Þróttarvelli á morgun.
Daníel Tristan Guðjohnsen og Tottenham-maðurinn Mathys Tel verða á Þróttarvelli á morgun. Samsett/Getty

Strákarnir í íslenska U21-landsliðinu eiga fyrir höndum tvo hörkuleiki á heimavelli í undankeppni EM og er ókeypis aðgangur á leikina, í boði bakhjarla Knattspyrnusambands Íslands.

Ísland mætir stjörnum prýddu liði Frakklands í fyrri leiknum, á morgun klukkan 15 á Þróttarvelli.

Í franska hópnum eru leikmenn á borð við Mathys Tel úr Tottenham og Ethan Mbappé, litla bróður Kylians, sem er liðsfélagi Hákonar Arnars Haraldssonar hjá Lille.

Leny Yoro, miðvörður Manchester United, var einnig í hópnum en hefur nú verið færður upp í A-landsliðið í stað Ibrahima Konaté sem er meiddur.

Ísland var afar nálægt því að ná í stig gegn Frökkum á útivelli í vor en tapaði 2-1, þar sem Daníel Tristan Guðjohnsen skoraði mark Íslands úr víti.

U21-hópur Íslands:

  • Lúkas J. Blöndal Petersson - TSG 1899 Hoffenheim
  • Halldór Snær Georgsson - KR
  • Ásgeir Orri Magnússon - Keflavík
  • Hilmir Rafn Mikaelsson - SK Sigma Olomouc
  • Eggert Aron Guðmundsson - SK Brann
  • Hlynur Freyr Karlsson - Breiðablik
  • Benoný Breki Andrésson - Stockport County
  • Daníel Freyr Kristjánsson - Lyngby Boldklub
  • Helgi Fróði Ingason - Helmond Sport
  • Baldur Kári Helgason - FH
  • Nóel Atli Arnórsson - Aalborg BK
  • Haukur Andri Haraldsson - ÍA
  • Tómas Orri Róbertsson - FH
  • Kjartan Már Kjartansson - SK Brann
  • Júlíus Mar Júlíusson - Kristiansund BK
  • Daníel Tristan Guðjohnsen - Malmö FF
  • Freyr Sigurðsson - Fram
  • Hlynur Þórhallsson - Þróttur R.
  • Galdur Guðmundsson - KR
  • Viktor Bjarki Daðason - FC Köbenhavn
  • Amin Cosic - Viking FK
  • Davíð Helgi Aronsson - Lyngby Boldklub
  • Stígur Diljan Þórðarson - Víkingur R.

Daníel er aftur í U21-hópnum núna sem og leikmenn á borð við framherjann Viktor Bjarka Daðason, sem slegið hefur í gegn með FC Kaupmannahöfn, Benoný Breka Andrésson markametshafa í efstu deild hér á landi, Eggert Aron Guðmundsson úr Brann og markvörðinn Lúkas Blöndal Petersson sem er á mála hjá Hoffenheim.

Ísland mætir svo Sviss næsta þriðjudag, einnig klukkan 15 á Þróttarvellinum. Ísland er í baráttu við Sviss um 2. sæti riðilsins sem dugar til umspils um að komast í lokakeppni EM. Sigurlið riðilsins fer beint á EM.

Frakkland er með 16 stig í efsta sæti, eftir sex leiki, en Sviss er með 14 stig og Ísland 11, eftir sjö leiki af tíu. Færeyjar eru svo með 9 stig í 4. sæti, Lúxemborg með 4 stig og Eistland 2.

Leikur Íslands og Frakklands er klukkan 15:00 á morgun og verður sýndur beint á Sýn Sport. Leikur Íslands og Sviss á þriðjudaginn klukkan 15 er einnig á Sýn Sport.

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