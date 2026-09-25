Kominn fram úr Zlatan og Ronaldo Valur Páll Eiríksson skrifar 25. september 2026 10:00 Haaland hefur skorað fleiri landsliðsmörk en félagarnir sitt hvoru megin við hann. Samsett/Getty Erling Haaland heldur áfram ótrúlegu markaskori sínu fyrir norska landsliðið í fótbolta. Hann skoraði tvö marka liðsins er það vann Danmörku í fyrsta sinn í 26 ár í gær og hefur skorað fleiri landsliðsmörk en goðsagnir leiksins, þrátt fyrir ungan aldur. Haaland skoraði tvö marka Noregs í 3-2 sigri í gær. Hann kom Noregi 2-0 yfir og skoraði svo sigurmarkið eftir að Danir höfðu jafnað 2-2. Hann er þá alls kominn með 64 mörk fyrir Noreg og það í aðeins 56 leikjum. Það gerir 1,14 mörk í leik með landsliðinu. Með mörkum gærkvöldsins komst Haaland fram úr Zlatan Ibrahimovic, sem skoraði 62 mörk í 122 leikjum fyrir Svíþjóð, og Ronaldo, sem skoraði 62 mörk í 98 landsleikjum fyrir Brasilíu. Haaland er jafn þeim Aleksandar Mitrovic frá Serbíu (106 landsleikir) og Teerasil Dangda frá Taílandi (130 landsleikir) í 35. Sæti yfir markahæstu landsliðsmenn sögunnar. Vel má vera að hann klífi frekar upp þann lista á næstu dögum þar sem Noregur á þrjá leiki í viðbót í landsliðsglugganum. Næstur fyrir ofan Haaland er Didier Drogba með 65 mörk í 105 landsleikjum fyrir Fílabeinsströndina. Haaland á töluvert í land að ná Cristiano Ronaldo sem hefur skorað 146 mörk í 234 landsleikjum fyrir Portúgal en Ronaldo er enn að og spilaði með Portúgölum gegn Wales í gær. Topp 10: Cristiano Ronaldo – Portúgal – 146 mörk – 234 leikir Lionel Messi – Argentína – 125 mörk – 207 leikir Ali Daei – Íran – 108 mörk – 148 leikir Sunil Chhetri – Indland – 95 mörk – 157 leikir Romelu Lukaku – Belgía – 93 mörk – 132 leikir Mokhtar Dahari – Malasía – 89 mörk – 142 leikir Robert Lewandowski – Pólland 89 mörk – 167 leikir Ali Mabkhout – UAE – 85 mörk – 115 leikir Harry Kane – England – 85 mörk – 121 leikur Ferenc Puskas – Ungverjaland – 84 mörk – 89 leikir *Feitletraðir enn að spila fyrir sín landslið. Messi hættir eftir yfirstandandi glugga. Norski boltinn Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því Fótbolti Rooney tekur fyrir kjaftasögur Enski boltinn Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Enski boltinn Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt Fótbolti Stórbrotin varsla Grétars tryggði Haukum montréttinn: „Endar alltaf í svona vitleysu“ Handbolti „Ég verð augljóslega að taka þetta tap alfarið á mig“ Handbolti Lygilegt sigurmark HK í Vestmannaeyjum Handbolti Braut kynferðislega á Andy Carroll Enski boltinn Uppgjörið: FH - Haukar 34-35 | Haukar á toppnum og Hafnarfjörður er rauður Handbolti Fury og Joshua mætast í fyrsta sinn í desember Sport Fleiri fréttir Kominn fram úr Zlatan og Ronaldo Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt „Maður verður með hjartað í buxunum næstu tvær helgar“ Stressandi dagur: „Gerðist mjög seint“ Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Rooney tekur fyrir kjaftasögur Konaté dregur sig úr franska hópnum vegna meiðsla Klopp og Xavi sættust á stig Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því Noregur - Danmörk 3-2 | Fyrsti sigurinn á Dönum í 26 ár Kósovó - Írland 1-0 | Heimir og félagar byrja á tapi í Kosovo Ókeypis að sjá vonarstjörnur Íslands og Frakklands Landsliðin flúðu haustlægðina Mætir Haaland eftir að hafa þjálfað hann 16 ára „Mjög nálægt þessu og fáum sanngjarna umspil núna“ Líf og Emelía með: Hópurinn sem á að taka næstsíðasta skrefið að HM í Brasilíu Sjáðu Þorstein kynna hópinn fyrir HM-leiki við Króata Braut kynferðislega á Andy Carroll Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Elías lengi frá eftir aðgerð á nýra Yoro ekki til Íslands „Væri fínt ef þetta væru sex mánuðir“ Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Leikmenn Heimis funda á morgun fyrir leik gegn Ísrael Dauði varnarmannsins Landsliðið svitnaði undir vökulu auga vísindamanna Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Sjá meira