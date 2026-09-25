Fótbolti

Kominn fram úr Zlatan og Ronaldo

Valur Páll Eiríksson skrifar
Haaland hefur skorað fleiri landsliðsmörk en félagarnir sitt hvoru megin við hann.
Haaland hefur skorað fleiri landsliðsmörk en félagarnir sitt hvoru megin við hann. Samsett/Getty

Erling Haaland heldur áfram ótrúlegu markaskori sínu fyrir norska landsliðið í fótbolta. Hann skoraði tvö marka liðsins er það vann Danmörku í fyrsta sinn í 26 ár í gær og hefur skorað fleiri landsliðsmörk en goðsagnir leiksins, þrátt fyrir ungan aldur.

Haaland skoraði tvö marka Noregs í 3-2 sigri í gær. Hann kom Noregi 2-0 yfir og skoraði svo sigurmarkið eftir að Danir höfðu jafnað 2-2.

Hann er þá alls kominn með 64 mörk fyrir Noreg og það í aðeins 56 leikjum. Það gerir 1,14 mörk í leik með landsliðinu.

Með mörkum gærkvöldsins komst Haaland fram úr Zlatan Ibrahimovic, sem skoraði 62 mörk í 122 leikjum fyrir Svíþjóð, og Ronaldo, sem skoraði 62 mörk í 98 landsleikjum fyrir Brasilíu.

Haaland er jafn þeim Aleksandar Mitrovic frá Serbíu (106 landsleikir) og Teerasil Dangda frá Taílandi (130 landsleikir) í 35. Sæti yfir markahæstu landsliðsmenn sögunnar.

Vel má vera að hann klífi frekar upp þann lista á næstu dögum þar sem Noregur á þrjá leiki í viðbót í landsliðsglugganum. Næstur fyrir ofan Haaland er Didier Drogba með 65 mörk í 105 landsleikjum fyrir Fílabeinsströndina.

Haaland á töluvert í land að ná Cristiano Ronaldo sem hefur skorað 146 mörk í 234 landsleikjum fyrir Portúgal en Ronaldo er enn að og spilaði með Portúgölum gegn Wales í gær.

Topp 10:

  1. Cristiano Ronaldo – Portúgal – 146 mörk – 234 leikir
  2. Lionel Messi – Argentína – 125 mörk – 207 leikir
  3. Ali Daei – Íran – 108 mörk – 148 leikir
  4. Sunil Chhetri – Indland – 95 mörk – 157 leikir
  5. Romelu Lukaku – Belgía – 93 mörk – 132 leikir
  6. Mokhtar Dahari – Malasía – 89 mörk – 142 leikir
  7. Robert Lewandowski – Pólland 89 mörk – 167 leikir
  8. Ali Mabkhout – UAE – 85 mörk – 115 leikir
  9. Harry Kane – England – 85 mörk – 121 leikur
  10. Ferenc Puskas – Ungverjaland – 84 mörk – 89 leikir

*Feitletraðir enn að spila fyrir sín landslið. Messi hættir eftir yfirstandandi glugga.

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