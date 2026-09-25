Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta er í góðu tækifæri til að komast á heimsmeistaramótið sem haldið verður í Brasilíu á næsta ári. Liðið mætir Króatíu í undanúrslitum undankeppninnar um farmiða á heimsmeistaramótið og verða spilaðir leikir heima og heiman.
Þorsteinn Halldórsson, þjálfari Íslands, er bjartsýnn fyrir leikinn og segir að íslenska liðið ætti að vinna það króatíska. Liðið þarf samt að mæta af krafti til leiks og hefur hann þurft að gera breytingar á landsliðshópnum frá síðasta verkefni.
„Eins og staðan er í dag þá lítur þetta vel út og við erum klár í þetta. Það eiga reyndar tvær helgar eftir að líða þannig að maður verður með hjartað í buxunum næstu tvær helgar,“ sagði Þorsteinn og var smeykur við að missa fleiri leikmenn í meiðsli.
Fyrir stuttu lentu Linda Líf Boama og Sandra María Jessen báðar í meiðslum og verða líklegast frá út árið. Tveir nýliðar koma í liðið í staðinn en það eru Líf Joosdóttir Van Bemmel, leikmaður Breiðabliks, og Emelía Óskarsdóttir, leikmaður Danmerkurmeistara HB Köge.
„Þær eru hluti af þessum hóp af því að ég treysti þeim til að spila. Þær hafa hæfileikana og getuna til þess að vera í hópnum en svo kemur í ljós hvernig maður raðar þessu upp,“ sagði Þorsteinn og treystir bæði Emelíu og Líf til þess að spila gegn Króatíu.
Nú fyrr í vikunni voru fimm íslenskir leikmenn að spila í Meistaradeild Evrópu sama kvöldið sem verður að teljast gott skref fyrir íslenska knattspyrnu. Þessi reynsla gæti hjálpað landsliðinu þegar það spilar í stórum leikjum.
„Það var gaman að sjá svona margar spila í Meistaradeildinni og standa sig vel. Það er alltaf gott fyrir okkur að eiga leikmenn sem spila á hæsta getustigi og það mun alltaf hjálpa landsliðinu að eiga leikmenn sem spila í Meistaradeildinni og mjög sterkum deildum í Evrópu.“
Seinni leikurinn gegn Króatíu fer fram 13. október á Laugardalsvelli þar sem Ísland getur tryggt sig í úrslitaviðureign í umspili heimsmeistaramótsins. Það er mikilvægt fyrir íslenska liðið að fá stuðning þar til að hjálpa liðinu að uppfylla langþráðan draum að komast á heimsmeistaramótið.
„Við vonumst til að fólk komi og styðji okkur við að klára Króatíu. Auðvitað langar mann til að sjá að völlurinn verði fullur og að það verði fullt af fólki. Það verður að komast í ljós hvort það verði en ég vonast til þess.“
Viðtalið í heild sinni má sjá í spilaranum hér að ofan.
Linda Líf Boama, landsliðskona í knattspyrnu og leikmaður Charlton á Englandi, verður frá keppni næstu mánuði eftir að hafa meiðst á hné með liði sínu aðeins nokkrum dögum eftir að hún gekk í raðir Charlton.
Íslenska landsliðið í fótbolta verður án Söndru Maríu Jessen þegar það mætir Króatíu í fyrri umferð umspilsins um sæti á HM í Brasilíu í næsta mánuði, eftir að hún meiddist alvarlega.